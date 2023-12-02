Hadise'nin yüzüne ne oldu? Son halini paylaşan Hadise'ye yorumlar çığ oldu yağdı "Yüzüne ne oldu estetik mi yok zayıflık mı?"

Sinan Akçıl, Kaan Yıldırım gibi isimlerle aşk yaşayan Hadise, sürpriz bir şekilde nikah masasına oturduğu Mehmet Dinçerler ile 5 ay sonra boşanmıştı. Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla gündemde. Sosyal medya paylaşımlarıyla bol bol gündeme gelen Hadise'nin son hali görenleri şaşırttı. Paylaşıma "Estetik mi yoksa zayıflık mı?" yorumları çığ oldu yağdı.
Ünlü şarkıcı Hadise, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.
Sinan Akçıl, Kaan Yıldırım gibi popüler isimlerle aşk yaşayan Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler, yaklaşık bir yıl aşk yaşadıktan sonra Mart 2022'de nişanlandı.