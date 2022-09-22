O Kız Kadir'i Erkan Petekkaya gözünden sakındığı oğlu koca delikanlı oldu! Babasının boyuna yetişti! Yakışıklılığıyla ortalığı salladı
Kadrosunda; Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu(Ozan), Dilin Döğer (Zeynep) gibi isimlerin yer aldığı O Kız dizisinde Kadir karakterini canlandıran Erkan Petekkaya, yayınlanan ilk bölümün ardından gündem oldu. Performansıyla dikkat çeken oyuncunun hayatı merak edildi. Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Kırmızı Oda, Gel Dese Aşk gibi yapımlarda rol alan Petekkaya'nın özellikle ailesi merak edildi. 2003 yılında nikah masasına oturduğu Didem Petekkaya ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle oğlu Cem Cano Petekkaya merak konusu oldu. Cem Cano'nun son halini görenler ise "Koca delikanlı olmuş", "Maşallah çok yakışıklı", "Babasının boyuna yetişmiş" yorumlarını yaptı. İşte Erkan Petekkaya gözlerden uzak büyüttüğü oğlu...
22.09.2022 00:23 - Son Güncelleme: 22.09.2022 00:23
Kanal D ekranlarının yeni dizisi O Kız, ilk bölümüyle izleyici ile buluştu. Dizide Kadir karakterini canlandıran ve performansıyla dikkat çeken Erkan Petekkaya ise bölümün ardından gündem oldu.