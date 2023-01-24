Kemal Sunal'ın hışmına uğramıştı... 'Gardırop Fuat' Ünal Gürel'in oğlu bakın kim! Görenler inanamadı meğer o da babası gibi çok ünlüymüş...
Kemal Sunal'ın hışmına uğramıştı... 'Gardırop Fuat' Ünal Gürel'in oğlu bakın kim! Görenler inanamadı meğer o da babası gibi çok ünlüymüş... 'Yanıyorsun Fuat abi' repliğiyle hafızalara kazınmıştı usta oyuncu... Yeşilçam'da Kemal Sunal filmlerinde karşımıza Gardırop Fuat, Barut Osman rolleriyle çıkan Ünal Gürel, Yeşilçam'ın sevilen oyuncuları arasında... Unutulmaz filmlerde oynayan Ünal Gürel tekrar gündeme geldi. 2002 yılında aramızdan ayrılan usta oyuncu iri cüssesi, sinirli halleri, pala bıyığı ve sakarlıklarıyla Kemal Sunal'ın hışmına uğramasıyla hafızalara kazınmıştı... Yeşilçam'ın yıldız ismi Ünal Gürel'in oğlu da kendisi gibi ünlü bir isim çıktı.
Kemal Sunal'ın hışmına uğramıştı... 'Gardırop Fuat' Ünal Gürel'in oğlu bakın kim! Görenler inanamadı, meğer o da babası gibi çok ünlüymüş...
Yeşilçam filmlerinin sevilen ismi Ünal Gürel...Bugüne kadar onlarca filmde rol aldı. Gardrop Fuat filminde Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Ünal Gürel'in memleketi bir kez daha sosyal medya gündeminde... Gardrop Fuat, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Fatsalı Osman, Barut Osman, Kerpeten Hüsnü… Ünal Gürel onlarca sevilen karaktere hayat verdi.
Hafızalara kazınan rolleri canlandıran Ünal Gürel özellikle Gardrop Fuat rolüyle dikkat çekmişti. Sanat yaşamına tiyatroyla başlayan Ünal Gürel, çeşitli topluluklarda görev yaptı. 1950'li yıllarda Ankara Devlet Konservatuarı (Hacettepe Üniversitesi) Şan Bölümüne girdi.
Tiyatronun dışında, 1964 yılında kamera karşısına geçerek, sinema filmlerinde de rol alan sanatçı, aynı zamanda seslendirme çalışmaları yaptı. Özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Komedi ağırlıklı filmlerde yardımcı oyuncu olarak rol almıştır.
Efsane ismin oğlu da kendisi gibi bir oyuncu... İşte başta Ünal Gürel olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.