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Haberler Magazin Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın son haline bakın! Gören şaşkına döndü yorum yağdı: "Kaç yaşındasın usta, yıllar acımamış"

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın son haline bakın! Gören şaşkına döndü yorum yağdı: "Kaç yaşındasın usta, yıllar acımamış"

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın son haline bakın! Gören şaşkına döndü, yorum üstüne yorum yağdı. 2012 - 2021 yılları arasında Nagehan Kaşıkçı ile evli olan, bu evlilikten de Ali Nadir ve Yusuf Emir adında iki erkek evlada sahip olan Necati Şaşmaz son haliyle sosyal medya gündeminde. Necati Şaşmaz'ı görenler, "Kaç yaşındasın usta, yıllar acımamış" , "Yaşlanmışsın" gibi yorumları yapıyor.

10.03.2023 10:25 - Son Güncelleme: 10.03.2023 10:46
Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz’ın son haline bakın! Gören şaşkına döndü yorum yağdı: Kaç yaşındasın usta, yıllar acımamış

"KAÇ YAŞINDASIN USTA, YILLAR ACIMAMIŞ"

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın son haline bakın! Gören şaşkına döndü yorum yağdı.

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Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz’ın son haline bakın! Gören şaşkına döndü yorum yağdı: Kaç yaşındasın usta, yıllar acımamış

2012 - 2021 yılları arasında Nagehan Kaşıkçı ile evli olan, bu evlilikten de Ali Nadir ve Yusuf Emir adında iki erkek evlada sahip olan Necati Şaşmaz son haliyle sosyal medya gündeminde.

Necati Şaşmaz'ın son hali şaşırttı | VİDEO

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz’ın son haline bakın! Gören şaşkına döndü yorum yağdı: Kaç yaşındasın usta, yıllar acımamış

Geçtiğimiz ekim ayında anjiyo olan ve 3 saatlik ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Necati Şaşmaz paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz’ın son haline bakın! Gören şaşkına döndü yorum yağdı: Kaç yaşındasın usta, yıllar acımamış

Yeni yılla birlikte 'Kurtlar Vadisi' için çalışmalara başlayacaklarını açıklayan Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" diyerek hayranlarını heyecanlandırmıştı.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz’ın son haline bakın! Gören şaşkına döndü yorum yağdı: Kaç yaşındasın usta, yıllar acımamış

Necati Şaşmaz şimdi de son haliyle gündemde. Gözlerden uzak yaşamaya tercih eden Necati Şaşmaz'ın son haline "Kaç yaşındasın usta, yıllar acımamış" , "Kral yaşlanmışsın", "Polat senin de saçlar beyazladı" yorumları yapıldı.

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