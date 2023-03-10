Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın son haline bakın! Gören şaşkına döndü yorum yağdı: "Kaç yaşındasın usta, yıllar acımamış"
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın son haline bakın! Gören şaşkına döndü, yorum üstüne yorum yağdı. 2012 - 2021 yılları arasında Nagehan Kaşıkçı ile evli olan, bu evlilikten de Ali Nadir ve Yusuf Emir adında iki erkek evlada sahip olan Necati Şaşmaz son haliyle sosyal medya gündeminde. Necati Şaşmaz'ı görenler, "Kaç yaşındasın usta, yıllar acımamış" , "Yaşlanmışsın" gibi yorumları yapıyor.
10.03.2023 10:25 - Son Güncelleme: 10.03.2023 10:46
2012 - 2021 yılları arasında Nagehan Kaşıkçı ile evli olan, bu evlilikten de Ali Nadir ve Yusuf Emir adında iki erkek evlada sahip olan Necati Şaşmaz son haliyle sosyal medya gündeminde.
Necati Şaşmaz'ın son hali şaşırttı | VİDEO