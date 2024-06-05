20 yaşında koca delikanlı oldu! Taş Kağıt Makas'ın Harun'u Ozan Güven'in gözlerden uzak büyüttüğü oğluna bakın! "Aynı babası"

Kadrosunda Yüsra Geyik, Ekin Koç, Hande Ataizi, Serra Arıtürk gibi isimlerin yer aldığı Taş Kağıt Makas dizisinde Harun karakterini canlandıran Ozan Güven'in hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun özellikle gözlerden uzak büyüttüğü oğlu merak edildi. 20 yaşındaki Ali Ateş Güven için "Aynı babası", "Koca delikanlı olmuş" yorumları yapıldı. İşte Ozan Güven'in biricik oğlu...