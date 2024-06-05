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20 yaşında koca delikanlı oldu! Taş Kağıt Makas'ın Harun'u Ozan Güven'in gözlerden uzak büyüttüğü oğluna bakın! "Aynı babası"

Kadrosunda Yüsra Geyik, Ekin Koç, Hande Ataizi, Serra Arıtürk gibi isimlerin yer aldığı Taş Kağıt Makas dizisinde Harun karakterini canlandıran Ozan Güven'in hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun özellikle gözlerden uzak büyüttüğü oğlu merak edildi. 20 yaşındaki Ali Ateş Güven için "Aynı babası", "Koca delikanlı olmuş" yorumları yapıldı. İşte Ozan Güven'in biricik oğlu...

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 15:55 Güncelleme 05 Haziran 2024, 15:55
20 yaşında koca delikanlı oldu! Taş Kağıt Makas’ın Harun’u Ozan Güven’in gözlerden uzak büyüttüğü oğluna bakın! Aynı babası 1

Taş Kağıt Makas dizisinde Harun karakterini canlandıran Ozan Güven'in hayatı yeni bölümle birlikte merak edilip araştırılmaya başlandı.

20 yaşında koca delikanlı oldu! Taş Kağıt Makas’ın Harun’u Ozan Güven’in gözlerden uzak büyüttüğü oğluna bakın! Aynı babası 2

OZAN GÜVEN KİMDİR?
19 Mayıs 1975 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Ozan Muharrem Güven, Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümü'nden mezun oldu.

20 yaşında koca delikanlı oldu! Taş Kağıt Makas’ın Harun’u Ozan Güven’in gözlerden uzak büyüttüğü oğluna bakın! Aynı babası 3

İzmir Belediye Konservatuvarı'nda oyunculuk dersleri aldı ve ardından Şahika Tekand Tiyatrosu'nda çalıştı.

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