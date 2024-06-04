Birce Akalay ve Hakan Kurtaş aşkı tam gaz devam! Romantik bakışmaları geceye damga vurdu! Sosyal medya onları konuştu

Ünlü oyuncu Birce Akalay, kısa bir süre önce meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çift, önceki akşam bir ödül töreninde görüntülendi. Birce Akalay ve Hakan Kurtaş aşk dolu bakışlarıyla geceye damga vurdu. Sosyal medyada "Çok ama çok güzeller", "Maşallah çok güzeller" yorumları yapıldı. İşte detaylar...