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Birce Akalay ve Hakan Kurtaş aşkı tam gaz devam! Romantik bakışmaları geceye damga vurdu! Sosyal medya onları konuştu

Ünlü oyuncu Birce Akalay, kısa bir süre önce meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çift, önceki akşam bir ödül töreninde görüntülendi. Birce Akalay ve Hakan Kurtaş aşk dolu bakışlarıyla geceye damga vurdu. Sosyal medyada "Çok ama çok güzeller", "Maşallah çok güzeller" yorumları yapıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 10:37 Güncelleme 04 Haziran 2024, 10:44
Birce Akalay ve Hakan Kurtaş aşkı tam gaz devam! Romantik bakışmaları geceye damga vurdu! Sosyal medya onları konuştu 1

Ünlü oyuncu Birce Akalay, geçen günlerde meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme geldi. İkilinin sosyal medya üzerinden birbirlerine yaptıkları yorumlar ise iddiaları güçlendirdi.

Birce Akalay ve Hakan Kurtaş aşkı tam gaz devam! Romantik bakışmaları geceye damga vurdu! Sosyal medya onları konuştu 2

Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından ilk açıklama Birce Akalay'dan geldi. Ünlü oyuncuya yeni aşkı soruldu. Akalay iddiaları doğruladı ve çift romantik paylaşımlarıyla aşklarını dosta düşmana duyurdu.

Birce Akalay ve Hakan Kurtaş aşkı tam gaz devam! Romantik bakışmaları geceye damga vurdu! Sosyal medya onları konuştu 3

Hayranları tarafından çok yakıştırılan ikili, önceki gün bir ödül töreninde birlikte görüntülendi. Birce Akalay ve Hakan Kurtaş aşk dolu bakışlarıyla geceye damga vurdu.

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