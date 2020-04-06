Survivor'da aşk bombası! Sercan Yıldırım ve Nisa'nın arasında ne var? Eski sevgililerinin arasında Hülya Avşar'ın bile...
Survivor 2020'de Sercan Yıldırım'ı gördüğümüz ilk sorduğumu soru 'futbolu bıraktı mı?' oldu. Bursaspor formasıyla yıldızı parladığında Türk futbolu için gelecek vaad eden ancak daha sonra kariyeri aşağı ivme gösteren Sercan Yıldırım'ın kariyerinin gerilemesinde aşk hayatının da payı büyük. Survivor'da bulunan Sercan Yıldırım hakkında aşk dedikoduları adada da durmadı. Survivor'ın genç isimlerinden Nisa Bölükbaşı'dan hoşlanığı iddia ediliyor. Öte yandan Sercan Yıldırım'ın aşk sicili hayli kabarık. O listede kimler kimler yok ki... İşte başta Survivor Sercan Yıldırım olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.
06.04.2020 08:59
- Son Güncelleme: 06.04.2020 08:59
Sercan ile Barış arasında Survivor adasında büyük bir kavga yaşanmıştı. Kavganın sebebi ise Sercan'ın sırrını Barış'ın gönüllülere anlatmasıydı. Sercan Yıldırım o kavganın ayrıntılarıyla ilgili Acun Ilıcalı'ya bilgi verdi. Sercan'ın ısrarla sakladığı büyük sırrının ise güzel yarışmacı Nisa'ya karşı beslediği duyguları olduğu iddia edildi.
Survivor'daki bu iddianın doğru olup olmadığına dair tabi ki bir açıklama gelmedi. Ancak Sercan Yıldırım'ın bir döneme çapkınlıklarıyla adını vurduğu bir gerçek. Eski sevgililer listesinde Hülya Avşar'ın bile adı geçiyor.
İşte başta Sercan Yıldırım'ın çok şaşıracağınız eski sevgilileri olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
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