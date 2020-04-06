Survivor'da aşk bombası! Sercan Yıldırım ve Nisa'nın arasında ne var? Eski sevgililerinin arasında Hülya Avşar'ın bile...

Survivor'daki bu iddianın doğru olup olmadığına dair tabi ki bir açıklama gelmedi. Ancak Sercan Yıldırım'ın bir döneme çapkınlıklarıyla adını vurduğu bir gerçek. Eski sevgililer listesinde Hülya Avşar'ın bile adı geçiyor.

İşte başta Sercan Yıldırım'ın çok şaşıracağınız eski sevgilileri olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.