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Çiçek Abbas filmindeki inanılmaz hata pes dedirtti! Yeşilçam'ın efsane filmi 38 yıl sonra...

Yıllarca oturup bu filmleri baştan sona defalarca izledik. Ancak hiçbirimiz bu hataları fark etmedik. Dikkatli gözlerin kaçırmadığı bu hatalar yıllar sonra ortaya çıktı. Ve içlerinde öyle hatalar var ki, akla hayale sığmayacak türden. Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Şener Şen ve İlyas Salman'ın rol aldığı, 1982 yapımı Çiçek Abbas filmdeki hata yıllar sonra ortaya çıktı. Tabi sadece o da değil. İçlerinde Kemal Sunal, Adile Naşit, Türkan Şoray, Ayşen Gruda, Münir Özkul gibi usta isimlerin de yer aldığı pek çok film de hatalara barındırıyor. İşte Yeşilçam filmlerinden o akıllara durgunluk veren o hatalar.

28.05.2020 07:38 - Son Güncelleme: 28.05.2020 07:39
Çiçek Abbas filmindeki inanılmaz hata pes dedirtti! Yeşilçam'ın efsane filmi 38 yıl sonra...

Türk sinemasının efsaneleri arasında yer alan başrollerinde Şener Şen ve İlyas Salman'ın rol aldığı 'Çiçek Abbas' filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı. Peki Çiçek Abbas filmindeki bu hata ne? İşte gördüğünüzde çok şaşıracağınız, 'yok artık' dedirten hataları sizler için derledik. İşte filmlerdeki inanılmaz hatalar...

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Çiçek Abbas filmindeki inanılmaz hata pes dedirtti! Yeşilçam'ın efsane filmi 38 yıl sonra...

ÇİÇEK ABBAS

Çiçek Abbas filmindeki inanılmaz hata pes dedirtti! Yeşilçam'ın efsane filmi 38 yıl sonra...
Çiçek Abbas filmindeki inanılmaz hata pes dedirtti! Yeşilçam'ın efsane filmi 38 yıl sonra...
Çiçek Abbas filmindeki inanılmaz hata pes dedirtti! Yeşilçam'ın efsane filmi 38 yıl sonra...

FİLMLERDEKİ HATALAR GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRÜYOR

KEMAL SUNAL / POSTACI

Başrollerini Kemal Sunal ve Fatma Girik'in oynadığı 1984 yapımı Postacı filmde 40 yıl sonra ortaya çıkan çekim hatası görenleri şaşırttı.

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