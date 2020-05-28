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Çiçek Abbas filmindeki inanılmaz hata pes dedirtti! Yeşilçam'ın efsane filmi 38 yıl sonra...

Yıllarca oturup bu filmleri baştan sona defalarca izledik. Ancak hiçbirimiz bu hataları fark etmedik. Dikkatli gözlerin kaçırmadığı bu hatalar yıllar sonra ortaya çıktı. Ve içlerinde öyle hatalar var ki, akla hayale sığmayacak türden. Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Şener Şen ve İlyas Salman'ın rol aldığı, 1982 yapımı Çiçek Abbas filmdeki hata yıllar sonra ortaya çıktı. Tabi sadece o da değil. İçlerinde Kemal Sunal, Adile Naşit, Türkan Şoray, Ayşen Gruda, Münir Özkul gibi usta isimlerin de yer aldığı pek çok film de hatalara barındırıyor. İşte Yeşilçam filmlerinden o akıllara durgunluk veren o hatalar.

28.05.2020 07:38 - Son Güncelleme: 28.05.2020 07:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





