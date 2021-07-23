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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmamıştı! Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü

Ünlü şarkıcı Alişan'ın 4 haftadır koronavirüs tedavisi gören 41 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş, hayatını kaybetti. Daha önce Selçuk Tektaş için bol bol dua isteyen Alişan ve Buse Varol acı haberi Instagram hesaplarından duyurdu. Alişan'ı acılı gününde yalnız bırakmayan sanatçı dostları cenaze namazının kılınacağı camiye akın etmişti. Demet Akalın'ın yediği içtiği ayrı gitmediği dostu Alişan'ın acılı gününde yanında olmaması çok konuşulmuştu. Alişan'ı zor gününde yalnız bıraktığı hatta cenaze günü konser verdiği ileri sürülen Demet Akalın sessizliğini bozdu.

23.07.2021 16:50 - Son Güncelleme: 23.07.2021 16:50
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmamıştı! Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü

Yakalandığı koronavirüs nedeni ile 41 yaşında hayata veda eden şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son yolculuğunda gözyaşları sel olmuştu.

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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmamıştı! Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü

Sevilen sanatçı Alişan'ı acılı gününde yalnız bırakmayan sanatçı dostları cenaze namazının kılınacağı camiye akın etmişti.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmamıştı! Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü

Çağla Şıkel, Melek Baykal ve Bülent Serttaş gibi ünlü isimlerin katıldığı cenazede, Alişan'ın geçtiğimiz sezon birlikte tv programı yaptığı Demet Akalın'ın olmaması dikkat çekti.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmamıştı! Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü

Demet Akalın'ın cenazede olmaması hakkında flaş bir iddia da ortaya atılmıştı.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmamıştı! Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü

Konu hakkında bir açıklama yapmayan Akalın'ın dün akşam Bodrum'da konser verdiği ileri sürüldü. Sosyal medyada dün akşam ait olduğu ileri sürülen konser görüntüleri hızla yayıldı.