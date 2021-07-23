Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmamıştı! Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü
Ünlü şarkıcı Alişan'ın 4 haftadır koronavirüs tedavisi gören 41 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş, hayatını kaybetti. Daha önce Selçuk Tektaş için bol bol dua isteyen Alişan ve Buse Varol acı haberi Instagram hesaplarından duyurdu. Alişan'ı acılı gününde yalnız bırakmayan sanatçı dostları cenaze namazının kılınacağı camiye akın etmişti. Demet Akalın'ın yediği içtiği ayrı gitmediği dostu Alişan'ın acılı gününde yanında olmaması çok konuşulmuştu. Alişan'ı zor gününde yalnız bıraktığı hatta cenaze günü konser verdiği ileri sürülen Demet Akalın sessizliğini bozdu.
23.07.2021 16:50
- Son Güncelleme: 23.07.2021 16:50
Sevilen sanatçı Alişan'ı acılı gününde yalnız bırakmayan sanatçı dostları cenaze namazının kılınacağı camiye akın etmişti.
Çağla Şıkel, Melek Baykal ve Bülent Serttaş gibi ünlü isimlerin katıldığı cenazede, Alişan'ın geçtiğimiz sezon birlikte tv programı yaptığı Demet Akalın'ın olmaması dikkat çekti.