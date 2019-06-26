Aşk-ı Memnu'nun dedikoducu Katya'sı Ufuk Kaplan'ı görenler şok oldu! Pes dedirten değişim...

Aşk-ı Memnu dizisinde Katya karakterine hayat veren Ufuk Kaplan, son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde Ester karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Efsane dizide Firdevs Hanım'ın yabancı uyruklu sadık hizmetçisi aynı zamanda köşkteki kulağıydı. O zamanlar kızıl saçları ile tüm dikkatleri üzerine çeken 47 yaşındaki Ufuk Kaplan, son haliyle herkesi şaşırttı. İşte, bir zamanlar Aşk-ı Memnu dizisinde olan son dönemde de Payitaht Abdülhamid dizisinde karşımıza çıkan Ufuk Kaplan'ın değişimi...

26.06.2019 14:30 - Son Güncelleme: 26.06.2019 14:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





