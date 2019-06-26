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Aşk-ı Memnu'nun dedikoducu Katya'sı Ufuk Kaplan'ı görenler şok oldu! Pes dedirten değişim...

Aşk-ı Memnu dizisinde Katya karakterine hayat veren Ufuk Kaplan, son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde Ester karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Efsane dizide Firdevs Hanım'ın yabancı uyruklu sadık hizmetçisi aynı zamanda köşkteki kulağıydı. O zamanlar kızıl saçları ile tüm dikkatleri üzerine çeken 47 yaşındaki Ufuk Kaplan, son haliyle herkesi şaşırttı. İşte, bir zamanlar Aşk-ı Memnu dizisinde olan son dönemde de Payitaht Abdülhamid dizisinde karşımıza çıkan Ufuk Kaplan'ın değişimi...

26.06.2019 14:30 - Son Güncelleme: 26.06.2019 14:36
Aşk-ı Memnu'nun dedikoducu Katya'sı Ufuk Kaplan'ı görenler şok oldu! Pes dedirten değişim...

Aşk-ı Memnu dizisinde köşkün kulağı Katya rolünü üstlenen 47 yaşındaki Ufuk Kaplan'ın yeni hali herkesi şaşırttı! Son dönemde Payitaht Abdülhamid dizisi ile izleyici karşısına çıkan Ufuk Kaplan'ı görenler tanıyamadı. İşte Ufuk Kaplan ve diğer ünlülerin değişimleri...

Aşk-ı Memnu'nun dedikoducu Katya'sı Ufuk Kaplan'ı görenler şok oldu! Pes dedirten değişim...

Ömer Dönmez

Aşk-ı Memnu'nun dedikoducu Katya'sı Ufuk Kaplan'ı görenler şok oldu! Pes dedirten değişim...

Kayhan Yıldızoğlu

Aşk-ı Memnu'nun dedikoducu Katya'sı Ufuk Kaplan'ı görenler şok oldu! Pes dedirten değişim...

Suna Pekuysal

Aşk-ı Memnu'nun dedikoducu Katya'sı Ufuk Kaplan'ı görenler şok oldu! Pes dedirten değişim...

Cevat Kurtuluş

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