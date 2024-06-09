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Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i Beren Saat'in ayakları olay oldu! 6 parmağı görenler hayrete düştü! Beren Saat 6 parmaklı mı?..

Uzun bir aradan sonra tekrar bölümleriyle izleyici ile buluşan Aşk-ı Memnu, milyonları ekran başına kilitledi. Kadrosunda Selçuk Yöntem, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Nebahat Çehre gibi isimlerin yer aldığı başarılı dizide Beren Saat'in ayakları gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Beren Saat'in ayağında 6 parmak saydı. İşte Beren Saat'in gündem olan o fotoğrafı...

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 20:26 Güncelleme 09 Haziran 2024, 20:31
Aşk-ı Memnu’nun Bihter’i Beren Saat’in ayakları olay oldu! 6 parmağı görenler hayrete düştü! Beren Saat 6 parmaklı mı?.. 1

Kariyerinin altın çağını Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter karakterine hayat vererek yaşayan Beren Saat özel hayatıyla magazin gündeminin yakın markajında.

Aşk-ı Memnu’nun Bihter’i Beren Saat’in ayakları olay oldu! 6 parmağı görenler hayrete düştü! Beren Saat 6 parmaklı mı?.. 2

Instagram'da 5,6 milyon takipçisi bulunan ünlü isim kadrosunda Selçuk Yöntem, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Nebahat Çehre'nin bulunduğu ve başrolü üstlendiği Aşk-ı Memnu dizisi ile gündeme geldi.

Aşk-ı Memnu’nun Bihter’i Beren Saat’in ayakları olay oldu! 6 parmağı görenler hayrete düştü! Beren Saat 6 parmaklı mı?.. 3

Dizi, babasının ölümünden sonra Adnan Bey ile evlenen Bihter Yöreoğlu'nu ve eşinin manevi yeğeni Behlül ile yaşadığı yasak aşk üzerinde yoğunlaşır.

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