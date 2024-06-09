Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i Beren Saat'in ayakları olay oldu! 6 parmağı görenler hayrete düştü! Beren Saat 6 parmaklı mı?..

Uzun bir aradan sonra tekrar bölümleriyle izleyici ile buluşan Aşk-ı Memnu, milyonları ekran başına kilitledi. Kadrosunda Selçuk Yöntem, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Nebahat Çehre gibi isimlerin yer aldığı başarılı dizide Beren Saat'in ayakları gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Beren Saat'in ayağında 6 parmak saydı. İşte Beren Saat'in gündem olan o fotoğrafı...