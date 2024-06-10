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Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu görenleri şaşırttı! Kenan İmirzalıoğlu'nun askerlik fotoğraflarına bakın! 2009 yılından...

Her hafta Pazar günleri ATV ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği "Kim Milyoner Olmak İster" programının başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, geniş bir hayran kitlesine sahip. 14 Mayıs 2016 tarihinde Sinem Kobal ile hayatını birleştiren Kenan İmirzalıoğlu, iki kızı Lalin ve Leyla ile baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Türkiye'nin yakından takip ettiği ünlü sunucu, kariyeri ve özel hayatıyla sıkça gündeme geliyor. Son dönemde Kenan İmirzalıoğlu'nun geçmişine dair ilgi çekici bir detay ortaya çıktı. Ünlü sunucunun yıllar önce askerlik yaptığı döneme ait fotoğrafları, sosyal medyada büyük ilgi gördü. 2009 yılında çekilen bu askerlik fotoğrafları, Kenan İmirzalıoğlu'nun hayranları tarafından büyük bir merakla incelendi ve paylaşıldı.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 09:55 Güncelleme 10 Haziran 2024, 09:54
Kim Milyoner Olmak İster’in başarılı sunucusu görenleri şaşırttı! Kenan İmirzalıoğlu’nun askerlik fotoğraflarına bakın! 2009 yılından... 1

Her Pazar günü Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında meslektaşı güzel oyuncu Sinem Kobal'la hayatını birleştirdi.

Kim Milyoner Olmak İster’in başarılı sunucusu görenleri şaşırttı! Kenan İmirzalıoğlu’nun askerlik fotoğraflarına bakın! 2009 yılından... 2

İKİ KIZI OLDU

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın bu mutlu evliliğinden Lalin ve Leyla adında iki kızı oldu.

Kim Milyoner Olmak İster’in başarılı sunucusu görenleri şaşırttı! Kenan İmirzalıoğlu’nun askerlik fotoğraflarına bakın! 2009 yılından... 3

TANIŞMA HİKAYELERİ OLAY OLMUŞTU

Geçtiğimiz zamanlarda Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun tanışma hikayesi sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Sinem Kobal o anları; "Hatırlamaz mıyım? Görür görmez çarpıldığım biri. İlk karşılaştığımızda da tabii ki kendisi enerjisiyle çarpmıştı. Farkında da değildim o kadar. Tuttu kolumdan çekti diyebilirim. Ben de böyle kaldım tabii ki.

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