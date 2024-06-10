Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu görenleri şaşırttı! Kenan İmirzalıoğlu'nun askerlik fotoğraflarına bakın! 2009 yılından...

Her hafta Pazar günleri ATV ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği "Kim Milyoner Olmak İster" programının başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, geniş bir hayran kitlesine sahip. 14 Mayıs 2016 tarihinde Sinem Kobal ile hayatını birleştiren Kenan İmirzalıoğlu, iki kızı Lalin ve Leyla ile baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Türkiye'nin yakından takip ettiği ünlü sunucu, kariyeri ve özel hayatıyla sıkça gündeme geliyor. Son dönemde Kenan İmirzalıoğlu'nun geçmişine dair ilgi çekici bir detay ortaya çıktı. Ünlü sunucunun yıllar önce askerlik yaptığı döneme ait fotoğrafları, sosyal medyada büyük ilgi gördü. 2009 yılında çekilen bu askerlik fotoğrafları, Kenan İmirzalıoğlu'nun hayranları tarafından büyük bir merakla incelendi ve paylaşıldı.