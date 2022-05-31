Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut'un son halini görenler inanamıyor! Yıllar geçtikçe değerlendi! Nihal başını taşlara vuruyor
Bir döneme damgasını vuran, şimdilerde tekrar bölümleriyle bile adından söz ettiren Aşk-ı Memnu'nun, Beşir'i Baran Akbulut'un son halini görenler gözlerine inanamıyor. 2008-2010 tarihleri arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve bir yasak aşk hikayesinin üzerine kurgulanan Aşk-ı Memnu'da, her şeyi bildiği için kahrından hayatını kaybeden Beşir, Baran Akbulut adeta yıllara meydan okuyor.
Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor gibi ünlü isimler Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor gibi ünlü isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu bir dönemin en çok izlenenleri arasında. Entrikalarla dolu Ziyagil Yalısı'ndaki en kilit rollerden Beşir'i, Baran Akbulut canlandırıyordu.
Baran Akbulut, İTÜ'de Makine Mühendisliği bölümünü bırakarak oyuncu olmaya karar vermesini şöyle anlatıyor:
"En başından beri oyuncu olacağımı biliyordum. Ama fen lisesi vesaire derken üniversite sınavında son tercih olarak yazdığım İTÜ Makine Mühendisliği'ni kazandım ve kaydoldum. İTÜ'nün tiyatro toplulukları çok aktifti, onlara dahil olmuştum. Orada eğleniyordum ama 'Madem oyuncu olacağım, ne işim var burada' diye de düşünmeye başladım. Yol yakınken ikinci sene okulu bıraktım. O yıl geometri öğretmenliği, festival rehberliği, devlet tiyatrolarında figüranlık yaptım. Sonra Eskişehir'e ailemin yanına döndüm ve Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümüne başladım. En başa dönersek oyunculuğa kardeşim Bahar'ı güldürmek için başladım diyebilirim. İlk seyircim de ilk oyun ortağım da o. 'Küçük Korku Dükkanı' filmi ilk etkilendiğim yapım. Bu filmin kötü adamı, uzaydan dünyayı ele geçirmeye gelen bir saksı bitkisidir. Bir tiyatro oyunu uyarlaması. Filmdeki Steve Martin, etkilendiğim ilk oyuncu olabilir."
İşte başta Baran Akbulut olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.