Aşk-ı Memnu'nun Adnan ve Behlül'ü herkesten tam not aldı... Selçuk Yöntem ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra aynı karede!

Türk televizyonunun unutulmaz dizisi "Aşk-ı Memnu"nun yıldızları Selçuk Yöntem ve Kıvanç Tatlıtuğ, yıllar sonra yeniden bir araya gelerek hayranlarına nostaljik anlar yaşattı. Adnan ve Behlül karakterlerine hayat veren iki ünlü oyuncu, bir etkinlikte aynı karede buluştu. Selçuk Yöntem ve Kıvanç Tatlıtuğ'un samimi ve sıcak görüntüleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bu özel buluşmada Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer de yer aldı. İşte yıllar sonra yeniden bir araya gelen ikilinin o anları ve detaylar...
Türkiye'nin replikleriyle en ikonik dizileri arasında başta gelen Aşk-ı Memnu, 2008-2010 yılları arasında televizyon dünyasına adeta damga vurdu.
Üstünden 14 sene geçse de dizinin final bölümü yayılanan her sene reytinglerde ilk sıralarda kendisine yer buluyor.
KONUSU ÇOK TARTIŞILMIŞTI
Dizide, İstanbul'un sayılı zenginlerinden biri olan Adnan Bey'in, çok sevdiği karısı İnci öldükten sonra Nihal ve Bülent adlı iki çocuğuyla kalmasından sonra, ikinci bir evlilik yaparak kendisinden çok genç bir kız olan Bihter ile evlenmesi ve Bihter'in kendisini manevi yeğeni Behlül'le aldatmasını konu eder.