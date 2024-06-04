Aşk-ı Memnu'nun Adnan ve Behlül'ü herkesten tam not aldı... Selçuk Yöntem ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra aynı karede!

Türk televizyonunun unutulmaz dizisi "Aşk-ı Memnu"nun yıldızları Selçuk Yöntem ve Kıvanç Tatlıtuğ, yıllar sonra yeniden bir araya gelerek hayranlarına nostaljik anlar yaşattı. Adnan ve Behlül karakterlerine hayat veren iki ünlü oyuncu, bir etkinlikte aynı karede buluştu. Selçuk Yöntem ve Kıvanç Tatlıtuğ'un samimi ve sıcak görüntüleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bu özel buluşmada Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer de yer aldı. İşte yıllar sonra yeniden bir araya gelen ikilinin o anları ve detaylar...