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Haberler Magazin Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe'yi görenler şaştı kaldı! "İnsan böyle zamanlarda evladının kıymetini daha çok anlıyor" dedi sosyal medya: "Koca kız olmuş"

Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe'yi görenler şaştı kaldı! "İnsan böyle zamanlarda evladının kıymetini daha çok anlıyor" dedi sosyal medya: "Koca kız olmuş"

Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe'yi görenler şaştı kaldı! "İnsan böyle zamanlarda evladının kıymetini daha çok anlıyor" dedi, Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe kısa sürede gündem oldu. 13 yaşındaki Ayşe'yi gören sosyal medya kullanıcıları, "Koca kız olmuş" yorumları yapmadan geçmedi. İşte son dönemde magazin dünyasını sallayan ifşalarla gündeme gelen Deniz Akkaya'nın, kızı Ayşe ve dikkat çeken o not...

19.02.2023 16:37 - Son Güncelleme: 19.02.2023 16:46
Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe’yi görenler şaştı kaldı! İnsan böyle zamanlarda evladının kıymetini daha çok anlıyor dedi sosyal medya: Koca kız olmuş

Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe'yi görenler şaştı kaldı! "İnsan böyle zamanlarda evladının kıymetini daha çok anlıyor" dedi sosyal medyada Ayşe'yi görenler, "Koca kız olmuş" yorumları yapıldı.

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Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe’yi görenler şaştı kaldı! İnsan böyle zamanlarda evladının kıymetini daha çok anlıyor dedi sosyal medya: Koca kız olmuş

Açık sözlülüğü ve sivri dili ile bilinen Deniz Akkaya son dönemde ifşalarıyla gündemden düşmüyor.

Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe’yi görenler şaştı kaldı! İnsan böyle zamanlarda evladının kıymetini daha çok anlıyor dedi sosyal medya: Koca kız olmuş

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Deniz Akkaya Instagram'dan paylaştığı bu yazı ile gündeme geldi.

Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe’yi görenler şaştı kaldı! İnsan böyle zamanlarda evladının kıymetini daha çok anlıyor dedi sosyal medya: Koca kız olmuş

Kızı Ayşe'nin kendisine yazdığı notu paylaşan Deniz Akkaya, "İnsan böyle zamanlarda evladının kıymetini daha çok anlıyor" dedi.

Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe’yi görenler şaştı kaldı! İnsan böyle zamanlarda evladının kıymetini daha çok anlıyor dedi sosyal medya: Koca kız olmuş

Kısa sürede gündem olan Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe'yi görenler, "Koca kız olmuş" yorumları yaptı.

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