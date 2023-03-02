Aşk gecesinde dudak dudağa yakalandılar bakışlara aldırış bile etmediler! Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın sevgilisi ortaya çıktı
Bir süredir kalbinin dolu olduğu bilinen Dua Lipa'nın sevgilisinin kim olduğu sonunda ortaya çıktı... Uzunca bir süre Bella Hadid ile Gigi Hadid'in kardeşi Anwar Hadid'le doludizgin bir aşk yaşayan Dua Lipa, ayrılıktan aylar sonra aşk orucunu bozdu. Bir süredir biriyle aşk yaşadığı söylenen ancak gizli aşkının kim olduğu bilinmeyen Dua Lipa'nın sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Hem de dudak dudağa yakalanarak.
02.03.2023 13:07 - Son Güncelleme: 02.03.2023 13:30
Bir süredir kalbinin dolu olduğu ancak sevgilisinin kim olduğu bilinmeyen Dua Lipa nihayet sevgilisiyle görüntü verdi. Hem de dudak dudağa...
Son dönemlerde hem paylaşımlarıyla hem de şarkılarıyla popüler olan Dua Lipa, yeni aşkıyla gündemde.