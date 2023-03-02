Prens Harry itiraflar dolu kitabıyla gündeme bomba gibi düşmüştü! Kraliyet Ailesi'nden flaş Prens Harry ve Meghan kararı: Evi boşaltın
Harry ve Meghan belgeselinden sonra Prens Harry'nin 'Spare / Yedek' adlı kitabı yayınlandı. İtiraflarına devam eden Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ile kuzen olduğu açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü. Tüm bu yaşananların ardından Kraliyet Ailesi'nin hamlesi çok konuşulacak cinsten. Kraliyet ailesi Sussex Dükü ve Düşesi, Harry ve Megan'dan İngiltere'deki evleri Frogmore Cottage'ı boşaltmalarını istedi.
02.03.2023 12:21 - Son Güncelleme: 02.03.2023 12:21
Kraliyet kararı, Harry'nin otobiyografisi Spare'in yayınlanmasından haftalar sonra Kral Charles'ın onayıyla geldi.
Sussexes'in sözcüsü, "Sussex Dükü ve Düşesi'nden Frogmore Cottage'daki evlerini boşaltmalarının istendiğini doğrulayabiliriz." dedi.
Çiftin İngiltere'de sahip oldukları tek ev olan Frogmore Cottage 2018 yılında çifte evlilik hediyesi olarak Kraliçe İkinci Elizabeth tarafından hediye edilmişti.
O zamandan bu yana Oprah Winfrey ile yapılan bir röportajdan Netflix belgeseline kadar bir dizi projede yer alan çift, sıklıkla İngiliz kraliyet ailesinin üyeleri olarak yaşadıkları deneyimlerle ilgili şikayetlerini dile getirdi.