Çağla Şıkel ile Emre Altuğ’dan iki numara için duygusal doğum günü paylaşımı! Uzay'ı gören şaştı kaldı koca adam olmuş Yalı Çapkını'nın yıldızı...
Şimdilerde Yalı Çapkını adlı dizide Orhan karakterine hayat veren Emre Altuğ, 2008 yılında ünlü manken Çağla Şıkel ile dünyaevine girdi, bu evlilik 2015 yılında bitti. Çiftin bu evliliklerinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu var... Emre Altuğ, 2012 doğumlu küçük oğlu Uzay Tuncer Altuğ'un doğum gününü yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı. Anne Çağla Şıkel de bu paylaşıma kayıtsız kalamadı. İşte detaylar...
02.03.2023 16:38 - Son Güncelleme: 02.03.2023 17:02
Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterini canlandıran Emre Altuğ, yaklaşık 4 senedir birlikte olduğu manken Çağla Şikel ile 10 Ağustos 2008 tarihinde bir eğlence mekanında dünyaevine girdi ve bu evlilikten iki evladı oldu.
Son olarak Emre Altuğ ikinci çocukları olan Uzay Tuncer Altuğun doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı. Anne Şıkel de bu paylaşıma kayıtsız kalamadı.
Oğlu Uzay'ın fotoğrafını paylaşan Emre Altuğ 'Canım oğlum, küçük prensim, Uzay'ım iyi ki doğdun' notuyla oğlunun doğum gününü kutladı. Çağla Şıkel eski eşi Emre Altuğ'un paylaşımına kayıtsız kalmadı. Oğlu Uzay'ın doğum gününü 'İyi ki doğdun yavrum… İyi ki varsın…' sözleriyle kutladı.