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Aşk dedikoduları yeniden! Masterchef'te dedikodu kazanı kaynamaya başladı bile! Daha önce de adları çıkan Sergen ve Dilara...

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'in yetenekli yarışmacıları sosyal medyada adlarından sık sık söz ettiriyor. Bu sezon All-Star formatıyla izleyici karşısına çıka Masterchef'te Sergen ve Dilara arasındaki yakınlık sosyal medyada aşk dedikodularına neden oldu "Evlilik görüyorum" yorumlarına neden oldu. Peki ikili arasında neler oluyor?

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 16:33 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 16:33
Aşk dedikoduları yeniden! Masterchef’te dedikodu kazanı kaynamaya başladı bile! Daha önce de adları çıkan Sergen ve Dilara... 1

Katıldıkları ilk Masterchef sezonunda adları aşk dedikodularına karışan Dilaran Başaran ile Sergen Özen yine aynı dedikodularla karşı karşıya...

Aşk dedikoduları yeniden! Masterchef’te dedikodu kazanı kaynamaya başladı bile! Daha önce de adları çıkan Sergen ve Dilara... 2

Her şey Mert ve Sergen'in takım seçimi esnasında yaşadıkları polemikle başladı. Mert ise "Şefim öncelikle ben kimseye yük olmak istemem. Sergen'e yük olacak dediği için söylüyorum, yük olmak istemem" dedi.

Aşk dedikoduları yeniden! Masterchef’te dedikodu kazanı kaynamaya başladı bile! Daha önce de adları çıkan Sergen ve Dilara... 3

"Mert ne yükünden, neyin acındırmasından bahsediyorsun. Yeter be kardeşim. Sen altı haftadır bir yemek yapamıyorsun. Kazandı dediğin üç tabağın ikisini Tahsin'le ben yaptık, sana el kaldırttık. Yeter be abi." diyen Sergen, "Beni konuşturma, ağır konuşacağım" diye ekledi.

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