Ünlüler TOGG'a bayıldı! Yavuz Bingöl "Ülke ve millet düşmanlarına inat gençlerimiz daha çok şey yapacaklar" Yerli otomobilimiz...
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için 2018'de başlayan macerada sona gelindi. TOGG için Gemlik Tesisinde seri üretim bugün başlıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yılında üretime geçecek TOGG'un ilk bugün banttan inecek. Türkiye'yi heyecanlandıran TOGG, sanat camiasında da geniş yankı uyandırırken, magazin dünyasının ünlü isimleri bakın yorumlarda bulundular.
Dört yıl önce başlayan yerli otomobil macerasında büyük gün geldi. TOGG, bugün Gemlik'teki üretim üssünün faaliyete geçecek olması ile seri üretime başlayacak. Açılışı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.
Sabah'ın haberine göre; konuşan ünlü isimlerin, tasarımı ile hayran bırakan yerli ve milli otomobil TOGG hakkında değerlendirmeleri şöyle:
"BENİ EN ÇOK BU ÖZELLİĞİ ETKİLEDİ"
EBRU ŞALLI: TOGG otomobil Türkiye için çok güzel bir yenilik. Elektrikli araba tüm dünyada artık cok yaygın ve tercih ediliyor. Ayrıca TOGG otomobilimizde beni en cok etkileyen kısım ise sadece 30 dakikada aracın sarjının %80 inin doluyor olması. Bu çok değerli bir özellik. Heyecanlıyız tabi... Tüm Türkiye için hayırlı olsun diyorum.
"SANAYİ ATAĞIMIZIN EN ÖNEMLİ GÜÇ GÖSTERGESİ"
TOLGAHAN SAYIŞMAN: Türkiye'nin son yıllarda yapmış olduğu sanayi atağının en önemli güç göstergesi olan TOGG'un ülkemiz için hayırlı ve uğurlu gelmesini temenni ederim.