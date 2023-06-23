Aşk adamı Cengiz! Cengiz Ünder yeni sevgilisi Bilge Yenigül'le kurtlarını döktü aşk böyle belgelendi! Aleyna Kalaycıoğlu'dan sonra yeni sarışın
Geçtiğimiz yaz, Survivor'dan tanıdığımız Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşayan Cengiz Ünder'in kalbini sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül'e kaptırdığı ortaya çıkmıştı... Yan yana görüntü vermeyen ikili önceki akşam Marmaris'te bir mekanda görüntülendi. Yanlarında İrfan Can Kahveci, eşi Gözde Kahveci ve Çağlar Söyüncü de vardı. İşte Cengiz ve Bilge aşkının ilk görüntüsü...
23.06.2023 10:45 - Son Güncelleme: 23.06.2023 10:45
Şimdilerde Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'da top koşturan Cengiz Ünder, çapkınlıklarıyla da sık sık gündeme geliyor.
Trabzonsporlu Dorukhan Toköz ile beraber olan İğit, Bilge Yenigül'ün Cengiz Ünder'le tanışmak istediğini futbolcu aşkına söyledi.
Dorukhan da geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Cengiz Ünder'e Bilge Yenigül'den bahsetti ve tanışma gerçekleşti. Çift ardından Fransa'da tatil yapmıştı.