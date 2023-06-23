Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil'i görenlerin nutku tutuldu! "Hık demiş babasının burnundan düşmüş" Anne Tuğba Coşkun...
Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil'i görenlerin nutku tutuldu, "Hık demiş babasının burnundan düşmüş" yorumları havada uçuştu. 2005 yılında nikah masasına oturduğu Tuğba Coşkun ile 2011'de boşanan Mehmet Ali Erbil'in bu evlilikten Ali Sadi adında bir oğlu olmuştu. Ali Sadi büyüdü koca adam oldu. Son olarak teyzesi Şeyda Coşkun ile ortaya çıkan Ali Sadi'yi görenler babası Mehmet Ali Erbil'e benzetti.
23.06.2023 10:36 - Son Güncelleme: 23.06.2023 10:40
ALİ SADİ BABASININ KOPYASI!
Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil'i görenlerin nutku tutuldu, "Hık demiş babasının burnundan düşmüş" yorumları yağdı.
Mehmet Ali Erbil ilk evliliğini 1980 yılında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yaptı ve 1982 yılında kızı Sezin dünyaya geldi. Kızının doğumundan sonra eşinden boşanan Mehmet Ali Erbil, 1985 yılında Muhsine Şehnaz ile ikinci kez evlendi ve yine 1985 yılında boşandı.
Mehmet Ali Erbil, kızının doğumundan 1 yıl sonra 1996 yılında Nergis Kumbasar'dan boşanarak yedi yıllık evliliğine son verdi.