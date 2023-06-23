Gülsim Ali İlhan’ın yeni imajıyla tatil pozu verdi! Sosyal medya ikiye bölündü: “Hiç yakışmamış” Hem bikinili pozu hem son hali...
Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren Gülsim Ali İlhan, yaklaşık 2 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İmaj değiştiren İlhan, son halini Instagram'da yayınladı. Oyuncunun yeni imajı takipçilerini ikiye bölerken tatil pozları da çok konuşuldu. Bikinisi ile kamera karşısına geçen oyuncu, en cesur haliyle sosyal medyaya damga vurdu. İşte Gülsim Ali İlhan'ın o pozları...
23.06.2023 10:57 - Son Güncelleme: 23.06.2023 10:57
Gönül Dağı dizisi ile adını duyuran Gülsim Ali İlhan, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Gülsim Ali İlhan'ın yeni imajıyla tatil pozu verdi! Sosyal medya ikiye bölündü: "Hiç yakışmamış" Hem bikinili pozu hem son hali...
Saçlarını boyatarak imaj değiştiren Gülsim Ali İlhan, son halini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.