Aşk 7 numara giyer! Hadise ve Okan Buruk aşkı ortalığı yıktı geçti! 17 yıllık evliliğini 6 ay önce şıp diye bitirmişti...

Ünlü şarkıcı Hadise ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un arasındaki aşk söylentileri gündeme bomba gibi düştü. Okan Buruk'un 17 yıllık evliliğini altı ay önce sona erdirmesinin ardından Hadise ile birlikte olduğuna dair dedikodular hızla yayıldı. İkilinin yakın çevresinden gelen iddialar, magazin basınını adeta ayağa kaldırdı. Magazin kulislerinde son günlerin en çok konuşulan konularından biri haline gelen Hadise ve Okan Buruk aşkı, hayranları tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Özellikle sosyal medyada ikilinin birlikte görüntülendiğine dair paylaşımlar, dedikoduların daha da alevlenmesine neden oldu.
Başarılı sanatçı Hadise'nin özel hayatı, yine magazin gündeminin zirvesinde yer alıyor. 11 Ağustos 2024 günü sosyal medyada ortaya çıkan iddiaya göre, kısa süre önce eşi Nihan Buruk'tan boşanan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Hadise'nin birlikte olduğu konuşuluyor. Bu sürpriz aşk iddiası, magazin dünyasında büyük ses getirdi.
Kerem Bürsin ile sevgili oldukları iddiaları henüz soğumadan, şimdi de Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile anılan Hadise'nin adı, gündemi adeta sarsmış durumda.