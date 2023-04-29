Arzum Onan içine ata ata dayanamadı her şeyini topladı evi terk etti! 'Örnek çift' Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ boşanıyor mu?
1993 Miss Turkey'de Türkiye Güzeli seçilen Arzum Onan, 1996'da oyuncu Mehmet Aslantuğ ile nikah masasına oturdu. O günden bu yana sürdürdükleri mutlu evlilikle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ cephesinden şaşkına çeviren haberler geliyor. Uzun süredir aralarının iyi olmadığı söylenen çift iddiaya göre yakın zamanda yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
29.04.2023 10:57 - Son Güncelleme: 29.04.2023 11:15
Magazin gündemi bir boşanma haberi ile daha sarsıldı. Sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'dan kötü haber geldi.
Sabah'ın haberine göre; Herkesin yıllardır örnek olarak gösterdiği çiftin, kapalı kapılar ardında sorunlar yaşıyor. Arzum Onan'ın Mehmet Aslantuğ'dan aylardır boşanmaya çalıştığını, hatta evleri ayırdı.
Hatta her şeyi içine atmaktan rahatsızlanan Arzum Onan'ın hastalanma noktasına geldi ve sesinin kısıldı.
Çifti yakından tanıyanlar, "Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ cephesinde uzun süredir işler öyle sanıldığı gibi güzel gitmiyor" diyor.