Hani düşünce özgürlüğü? Alkol reklamını eleştiren Bergüzar Korel ve Şahan Gökbakar linç yedi "Kendi mahallelerinden gelen eleştiriye tahammülleri yok"

Konuyu köşesinde taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel "Sürekli düşünce özgürlüğünden bahsedenlerin artık kendi mahallelerinden gelen en küçük eleştiriye bile tahammülleri yok." diyerek konuyu köşesine taşıdı ve şu ifadeleri kullandı: