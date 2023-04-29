Hani düşünce özgürlüğü? Alkol reklamını eleştiren Bergüzar Korel ve Şahan Gökbakar linç yedi "Kendi mahallelerinden gelen eleştiriye tahammülleri yok"
Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten 3 evladı olan Bergüzar Korel, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. Ünlü oyuncu, bu kez bambaşka bir paylaşıma imza atmış ve seçim göndermeli olarak yayınlanan alkol reklamı karşısında "İki yüzlülüğünüze tahammül kalmadı artık" diyerek isyan etmişti. Bir tepki de Şahan Gökbakar'dan gelmiş Gökbakar "AKP gittiği gün" diye yapaydınız kampanyanızı?! Yemedi mi?!" ifadelerini kullanmıştı. İki ünlü isim sosyal medyada link edildi.
29.04.2023 09:46 - Son Güncelleme: 29.04.2023 09:46