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Haberler Magazin Hani düşünce özgürlüğü? Alkol reklamını eleştiren Bergüzar Korel ve Şahan Gökbakar linç yedi "Kendi mahallelerinden gelen eleştiriye tahammülleri yok"

Hani düşünce özgürlüğü? Alkol reklamını eleştiren Bergüzar Korel ve Şahan Gökbakar linç yedi "Kendi mahallelerinden gelen eleştiriye tahammülleri yok"

Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten 3 evladı olan Bergüzar Korel, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. Ünlü oyuncu, bu kez bambaşka bir paylaşıma imza atmış ve seçim göndermeli olarak yayınlanan alkol reklamı karşısında "İki yüzlülüğünüze tahammül kalmadı artık" diyerek isyan etmişti. Bir tepki de Şahan Gökbakar'dan gelmiş Gökbakar "AKP gittiği gün" diye yapaydınız kampanyanızı?! Yemedi mi?!" ifadelerini kullanmıştı. İki ünlü isim sosyal medyada link edildi.

29.04.2023 09:46 - Son Güncelleme: 29.04.2023 09:46
Hani düşünce özgürlüğü? Alkol reklamını eleştiren Bergüzar Korel ve Şahan Gökbakar linç yedi Kendi mahallelerinden gelen eleştiriye tahammülleri yok

Seçim göndermeli olarak yayınlanan ve "O gün geldiğinde…" temasını kullanılan reklama gelen tepkiler dinmezken, reklamı eleştiren ünlü isimler sosyal medyada linç yedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hani düşünce özgürlüğü? Alkol reklamını eleştiren Bergüzar Korel ve Şahan Gökbakar linç yedi Kendi mahallelerinden gelen eleştiriye tahammülleri yok

Reklamın neredeyse tamamında AK Parti seçimi kaybedince insanların mutluluktan kendilerini rakıya vuracakları alt mesaj olarak veriliyor.

Hani düşünce özgürlüğü? Alkol reklamını eleştiren Bergüzar Korel ve Şahan Gökbakar linç yedi Kendi mahallelerinden gelen eleştiriye tahammülleri yok

Bergüzar Korel, Şahan Gökbakar, Cüneyt Özdemir gibi ünlüler de reklamı eleştiren isimler oldular.

Hani düşünce özgürlüğü? Alkol reklamını eleştiren Bergüzar Korel ve Şahan Gökbakar linç yedi Kendi mahallelerinden gelen eleştiriye tahammülleri yok

Ancak yaptıkları açıklamalar sosyal medya muhaliflerini rahatsız etti ve ünlü isimler linç edildi.

Hani düşünce özgürlüğü? Alkol reklamını eleştiren Bergüzar Korel ve Şahan Gökbakar linç yedi Kendi mahallelerinden gelen eleştiriye tahammülleri yok

Konuyu köşesinde taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel "Sürekli düşünce özgürlüğünden bahsedenlerin artık kendi mahallelerinden gelen en küçük eleştiriye bile tahammülleri yok." diyerek konuyu köşesine taşıdı ve şu ifadeleri kullandı:

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