2 formülle tepeden tırnağa eridi! 3 ila 5 gün içinde net 2 kilo verdiren Mine Tugay diyeti! İşte cayır cayır kilo verme sırrı

Behzat Ç, Medcezir ve Zalim İstanbul büyük çıkış yapan Mine Tugay'ın zayıflama sırrı ortaya çıktı. Son olarak Yalı Çapkını dizisinde konuk oyuncu olan güzel oyuncu fit formuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 44 yaşındaki ünlü oyuncu formunu korumasını neye borçlu olduğunu tek tek anlattı. Mine Tugay'ın formülü kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Son yıllarda oynadığı rollerle adından başarıyla söz ettiren ünlü oyuncu özellikle beslenmesine dikkat çekerek kısa sürede kilo vermeyle ilgili detayları ilk kez açıkladı.