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Arzum Onan ve eşi Mehmet Aslantuğ paylaştı ünlülerden yorum yağdı! 1993 Miss Turkey güzeline bakın...

Arzum Onan ve eşi Mehmet Aslantuğ paylaştı ünlülerden yorum yağdı! 1993 Miss Turkey güzeline bakın... 24 yılı deviren mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının sayılı çiftleri arasında yer alan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'dan eğlenceli paylaşımlar geldi. 1993 Türkiye Güzeli Arzum Onan (47), kendisi gibi oyuncu olan eşi Mehmet Aslantuğ (59) ile birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. Onan, gönderilerine, "2021 hoş geldin! Sağlık ve afiyetle..." notunu düştü.

04.01.2021 16:32 - Son Güncelleme: 04.01.2021 17:02
Arzum Onan

1996 yılında nikah masasına oturan Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ çifti, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Arzum Onan

İkili, eğlenceli pozlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Arzum Onan

Onan, eşi ile birlikte çekilen karesine, "2021 hoş geldin! Sağlık ve afiyetle..." notunu düştü.

Çiftin gönderileri takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Arzum Onan

Arzum Onan, geçtiğimiz günlerde evliliği hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Arzum Onan

24 YILLIK EVLİLİĞİN SIRRI!

1993 Avrupa Güzeli, konuyla ilgili şunları söylemişti:

Mehmet ile ben, evimiz ve o evin içine sığdırdığımız hayatı, herhangi bir hırsla takas etmedik. Büyük hırslarımız olmadı. Evliliğin arkasında gayret ve çabanın olması gerek.

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