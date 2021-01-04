Arzum Onan ve eşi Mehmet Aslantuğ paylaştı ünlülerden yorum yağdı! 1993 Miss Turkey güzeline bakın...

24 YILLIK EVLİLİĞİN SIRRI!

1993 Avrupa Güzeli, konuyla ilgili şunları söylemişti:

Mehmet ile ben, evimiz ve o evin içine sığdırdığımız hayatı, herhangi bir hırsla takas etmedik. Büyük hırslarımız olmadı. Evliliğin arkasında gayret ve çabanın olması gerek.