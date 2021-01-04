Arzum Onan ve eşi Mehmet Aslantuğ paylaştı ünlülerden yorum yağdı! 1993 Miss Turkey güzeline bakın...
Arzum Onan ve eşi Mehmet Aslantuğ paylaştı ünlülerden yorum yağdı! 1993 Miss Turkey güzeline bakın... 24 yılı deviren mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının sayılı çiftleri arasında yer alan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'dan eğlenceli paylaşımlar geldi. 1993 Türkiye Güzeli Arzum Onan (47), kendisi gibi oyuncu olan eşi Mehmet Aslantuğ (59) ile birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. Onan, gönderilerine, "2021 hoş geldin! Sağlık ve afiyetle..." notunu düştü.
04.01.2021 16:32
- Son Güncelleme: 04.01.2021 17:02
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