Mine Tugay'ın o eski halinden eser yok! 42 yaşında Mine Tugay'ı güzelliğiyle bilenler yanıldı estetiksiz hali...

42 yaşındaki başarılı oyuncu Mine Tugay Instagram paylaşımlarıyla gündemi sallıyorlar bu aralar. Son olarak Zalim İstanbul dizisiyle ekranlarda boy gösteren Mine Tugay düzgün fiziği ve güzelliğiyle genç kızlara taş çıkartırken sosyal medya ortaya çıkan bu fotoğrafları 'Yok artık' dedirtti. Mine Tugay'ı güzelliğiyle bilenler ortaya çıkan estetiksiz fotoğraflarıyla şaşmadan edemedi. İşte kariyerinin ilk yıllarında Mine Tugay'ın estetiksiz halleri ve sizin için derlediğimiz estetikle değişen ünlü isimler...