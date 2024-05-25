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41 yaşındaki Nesrin Cavadzade'nin annesi görenleri büyüledi! Abla kardeş gibiler...

'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye', 'Aşk Tesadüfleri Sever 2', 'Yasak Elma' ve 'Üç Kuruş' gibi projelerde kamera karşısına geçen Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından annesi Feride Cavadzade ile tatil pozlarını paylaştı.Güzel oyuncunun annesini görenler gözlerine inanamadı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 11:57 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 12:03
41 yaşındaki Nesrin Cavadzade’nin annesi görenleri büyüledi! Abla kardeş gibiler... 1

'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye', 'Aşk Tesadüfleri Sever 2', 'Yasak Elma' ve 'Üç Kuruş' gibi yapımlarda yer alan Nesrin Cavadzade, güzeliği ile herkesin dikkatini çekiyor.

41 yaşındaki Nesrin Cavadzade’nin annesi görenleri büyüledi! Abla kardeş gibiler... 2

Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla da fit vücudunu gözler önüne seriyor.

41 yaşındaki Nesrin Cavadzade’nin annesi görenleri büyüledi! Abla kardeş gibiler... 3

Geçtiğimiz günlerde Ege koylarında tatil yapan Cavadzade, denizin ve güneşin tadını çıkardığı anları sevenleri ile paylaştı.

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