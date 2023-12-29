Artık saklamak yok! Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'nin bu görüntüsü sosyal medyayı salladı "Öpücük ver bir tane..."

2016 yılında Başak Dizer ile Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı. Aile yaşantısını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ şimdilerde Aile adlı dizide rol alıyor. Oğullarıyla da sık sık gündeme gelen ünlü çift Kurt Efe'yi her ne kadar saklamak isteseler de bir türlü başaramıyor. Baba Tatlıtuğ bu kez oğlu Kurt Efe ile birlikte ördek sevdiği videoyla gündeme geldi. Baba-oğulun sevimli anları sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu.