Serdar Ortaç'ın MS mücadelesi! “Ayağımı kaybetme riskim var” diyen Serdar Ortaç sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Uzun süredir Multipl Skleroz (MS) hastalığı ile mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Samimi açıklamalarda bulunan Ortaç, bunalımda olmasının tek sebebinin aşk ya da biten evliliği değil, MS olduğunu söyledi. Ortaç, "Ayağımı kaybetme riskim var" dedi. İşte Serdar Ortaç'ın o açıklaması...