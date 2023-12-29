Serdar Ortaç'ın MS mücadelesi! “Ayağımı kaybetme riskim var” diyen Serdar Ortaç sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Uzun süredir Multipl Skleroz (MS) hastalığı ile mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Samimi açıklamalarda bulunan Ortaç, bunalımda olmasının tek sebebinin aşk ya da biten evliliği değil, MS olduğunu söyledi. Ortaç, "Ayağımı kaybetme riskim var" dedi. İşte Serdar Ortaç'ın o açıklaması...
Uzun yıllardır kronik sinir sistemi hastalığı Multipl Skleroz (MS) ile mücadele eden Serdar Ortaç, geride bıraktığımız gün Kozyatağı'nda bir güzellik merkezinde kişisel bakım yaptırdı.
Bakım sonrası görüntülenen şarkıcı, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendini çok ihmal ettiğini dile getiren Ortaç, sağlık durumu hakkında konuştu.
Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Depresyondan çıkamadım, arkadaşım davet edince geldim ve ilaç gibi geldi. Hep kadınlar yaptıracak diye bir şey yok, erkekler de kişisel bakımına dikkat etmeli.