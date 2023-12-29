SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Serdar Ortaç'ın MS mücadelesi! “Ayağımı kaybetme riskim var” diyen Serdar Ortaç sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Uzun süredir Multipl Skleroz (MS) hastalığı ile mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Samimi açıklamalarda bulunan Ortaç, bunalımda olmasının tek sebebinin aşk ya da biten evliliği değil, MS olduğunu söyledi. Ortaç, "Ayağımı kaybetme riskim var" dedi. İşte Serdar Ortaç'ın o açıklaması...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 12:28 Güncelleme 29 Aralık 2023, 12:41
Serdar Ortaç’ın MS mücadelesi! “Ayağımı kaybetme riskim var” diyen Serdar Ortaç sağlık durumu hakkında bilgi verdi 1

Uzun yıllardır kronik sinir sistemi hastalığı Multipl Skleroz (MS) ile mücadele eden Serdar Ortaç, geride bıraktığımız gün Kozyatağı'nda bir güzellik merkezinde kişisel bakım yaptırdı.

Serdar Ortaç’ın MS mücadelesi! “Ayağımı kaybetme riskim var” diyen Serdar Ortaç sağlık durumu hakkında bilgi verdi 2

Bakım sonrası görüntülenen şarkıcı, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendini çok ihmal ettiğini dile getiren Ortaç, sağlık durumu hakkında konuştu.

Serdar Ortaç’ın MS mücadelesi! “Ayağımı kaybetme riskim var” diyen Serdar Ortaç sağlık durumu hakkında bilgi verdi 3

Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Depresyondan çıkamadım, arkadaşım davet edince geldim ve ilaç gibi geldi. Hep kadınlar yaptıracak diye bir şey yok, erkekler de kişisel bakımına dikkat etmeli.

SON DAKİKA