Arşivler açıldı ortalık karıştı! Masterchef Hasan'ın elenmesi sonrası çifte standart yorumları doldu taştı "Rezalet" Meğer Serhat...

Masterchef 2023 All-Star'ın şampiyonu önceki akşam yapılan canlı yayında belli oldu. 5. sezonun en iyilerinin yarıştığı All-Star'ın şampiyonu Esra Tokelli olurken, final öncesi Hasan Biltekin'in yaşadığı şanssızlık hala hafızalarda. Tabağından yabancı madde çıkan Biltekin, finalist olma fırsatını kaçırırken, sosyal medyada arşivler açıldı ortalık karıştı. Nedeni ise Serhat Doğramacı'nın da aynı kaderi yaşayıp, şampiyon olması. İşte detaylar.