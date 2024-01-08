18’lik koca delikanlı oldu! Sera Tokdemir kameralardan uzak büyüttüğü oğluyla paylaştı! Beşiktaşlı futbolcuyla 6 yıl evli kalmıştı...

'Diriliş Ertuğrul', 'Kertenkele', 'Kanıt', 'Kapalıçarşı' gibi projelerde yer alan Sera Tokdemir, 2003–2009 yılları arasında Beşiktaş'ta kalecilik yapan Göksel Gencer ile evli kalmış ve bir oğlu olmuştu. Tokdemir, gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Boran Gencer'in yen, yaşına özel bir paylaşımda bulundu. 18 yaşına basan Gencer'in son halini görenler ise "Ne ara bu kadar büyüdü", "Koca delikanlı olmuş" yorumlarını yaptı. İşte Sera Tokdemir'in biricik oğlu...