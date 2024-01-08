45 yıl önce evlenip 40 yaşında anne oldu! Canan Karatay’ın eşi bakın kim çıktı! “O gün elimden geleni yaptım” deyip anlatmıştı

''Karatay Diyeti'' ve kitapları ile tanınan İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay , bir televizyon programına konuk oldu. Bunun üzerine Karatay'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Söz konusu röportajda Karatay, eşi ile evliliğini şöyle anlattı: "Bana, 'Evde kaldın!' diyorlardı, 35'tim çünkü, umurumda bile değildi, deli gibi ders çalışıyordum. Annem bir gün, 'Senin çalışmanı böleceğim diye korkuyorum ama emekli öğretmen arkadaşlarım bana yarın çaya gelmek istiyorlar!' dedi.