48 yaşındaki Pınar Altuğ çizgili minisiyle dans ettiği anları yayınladı! Yağmur Atacan’ın biricik eşi kıvırdı sosyal medya yıkıldı!
Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Pınar Altuğ, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Son dönemlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan 48 yaşındaki oyuncu, Instagram'da yayınladığı yeni görüntülerle bir kez daha tüm dikkatleri üzerine topladı. Yeni projesinin provasından paylaşım yapan Altuğ, çizgili mini elbisesi ile dans ettiği anları yayınladı. İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı...
05.12.2022 23:05 - Son Güncelleme: 05.12.2022 23:06
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, hem kariyer hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren Altuğ, son dönemlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde bolca yer aldı.
Bir çocuk annesi 48 yaşındaki Pınar Altuğ, fit haliyle dikkat çekerken kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.