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Haberler Magazin Tarık Emir Tekin’in babası bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! En az kendisi kadar ünlüymüş! Şevval Sam’ın 6 yıllık eski eşi meğer...

Tarık Emir Tekin’in babası bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! En az kendisi kadar ünlüymüş! Şevval Sam’ın 6 yıllık eski eşi meğer...

Sadakatsiz dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Tarık (Taro) Emir Tekin, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde yıldızı parlayanlar ödülüne layık görüldü. Şevval Sam'ın oğlunu ödül alırken izlediği anlar ise gündem oldu. Sosyal medyada çok konuşulan görüntülerin ardından Tarık Emir Tekin'in hayatı merak edilip araştırılmaya başladı. Ünlü oyuncu hakkında en çok "Tarık Emir Tekin'in babası kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Şevval Sam'ın 6 yıl evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Tarık Emir Tekin'in kendisi gibi çok ünlü olan babası...

takvim.com.tr
05.12.2022 22:00 - Son Güncelleme: 05.12.2022 22:00
Tarık Emir Tekin’in babası bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! En az kendisi kadar ünlüymüş! Şevval Sam’ın 6 yıllık eski eşi meğer...

48. Pantene Altın Kelebek ödülleri sahiplerini buldu. Gecede Şevval Sam ve oğlu Taro Emir Tekin de ödül aldı.

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Tarık Emir Tekin’in babası bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! En az kendisi kadar ünlüymüş! Şevval Sam’ın 6 yıllık eski eşi meğer...

Şevval Sam; "Bugün benim için çok anlamlı ve tarihi bir gün. Dünyaya getirdiğim yetiştirdiğim oğlum ile aynı gün ödül aldım. Benim için büyük bir gurur" açıklamasında bulundu.

Tarık Emir Tekin’in babası bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! En az kendisi kadar ünlüymüş! Şevval Sam’ın 6 yıllık eski eşi meğer...

Şevval Sam'ın oğlunu ödül alırken izlediği anlar ise gündem oldu. Sosyal medyada çok konuşulan görüntülerin ardından Tarık Emir Tekin'in hayatı merak edilip araştırılmaya başladı.

Tarık Emir Tekin’in babası bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! En az kendisi kadar ünlüymüş! Şevval Sam’ın 6 yıllık eski eşi meğer...

Ünlü oyuncu hakkında en çok "Tarık Emir Tekin'in babası kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Şevval Sam'ın 6 yıl evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Tarık Emir Tekin’in babası bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! En az kendisi kadar ünlüymüş! Şevval Sam’ın 6 yıllık eski eşi meğer...

İşte Tarık Emir Tekin olmak üzere ünlü isimlerin babaları...

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