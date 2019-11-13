Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten Ozan Güven açıklaması! Öyle bir yorum yaptı ki...
Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Komiser'in kızı Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, Ozan Güven ile Kadıköy'de el ele görüntülenmiş ve bu aşk iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüşlerdi. 45 yaşındaki Ozan Güven ile 29 yaşındaki Yüsra Geyik, geçtiğimiz akşam birlikte rol aldıkları 'Don Kişot'um Ben' oyunu çıkışında görüntülendi. Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Ozan Güven ile aşk yaşadığı iddialarına öyle bir cevap verdi ki... İşte Ozan Güven ile Yüsra Geyik'in aşk açıklaması!
13.11.2019 09:57
- Son Güncelleme: 13.11.2019 10:29
Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakterine hayat veren 29 yaşındaki Yüsra Geyik, Ozan Güven ile aşk dedikodularına ilk kez yanıt verdi! Eylül ayında Kadıköy'de el ele görüntülenen Ozan Güven - Yüsra Geyik ikilisi geçtiğimiz akşam birlikte rol aldıkları oyun çıkışında görüntülendi. Geyik ve Güven aşk iddiaları hakkında bakın hangi açıklamada bulundular...
Türkiye'nin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar 2006 yılından beri ekranlarda. Genç oyuncu, Hüsnü Çoban karakterinin kızı Zeliha (Zeliş) Çoban'ı oynuyor. 12 senedir Arka Sokaklar'ın kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, diziye başladığında ise 16 yaşındaydı. Adeta Arka Sokaklar'da büyüyen Yüsra Geyik, Ozan Güven ile birlikte rol aldıkları 'Don Kişot'um Ben' oyunu çıkışında görüntülendi.
DİĞER GALERİLER