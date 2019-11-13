Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten Ozan Güven açıklaması! Öyle bir yorum yaptı ki...

Türkiye'nin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar 2006 yılından beri ekranlarda. Genç oyuncu, Hüsnü Çoban karakterinin kızı Zeliha (Zeliş) Çoban'ı oynuyor. 12 senedir Arka Sokaklar'ın kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, diziye başladığında ise 16 yaşındaydı. Adeta Arka Sokaklar'da büyüyen Yüsra Geyik, Ozan Güven ile birlikte rol aldıkları 'Don Kişot'um Ben' oyunu çıkışında görüntülendi.