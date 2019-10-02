Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten olay yaratan poz: Kalbim kilitlendi şu an...
Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik'in Instagram paylaşımı çok konuşuldu. 29 yaşındaki Yüsra Geyik, hem güzelliği hem de oyunculuğu ile geniş bir hayran kitlesine sahip. Genç oyuncunun Instagram'da, "Açılın! Ben bağladıysam, ben çözerim." yorumuyla paylaştığı fotoğraf, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Yüsra Geyik'in herkesi kendisine hayran bırakan güzelliği karşısında memleketi de merak konusu oldu. İşte Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in çok konuşulan pozu ve memleketi...
Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü komiserin kızı Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik, Instagram paylaşımıyla çok konuşuldu. 29 yaşındaki Yüsra Geyik'in fotoğrafına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkat çeken Yüsra Geyik'in memleketi ise merak konusu oldu. İşte Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik ve diğer ünlü isimlerin memleketleri...
ARKA SOKAKLAR'IN ZELİŞ'İ YÜSRA GEYİK KİMDİR?
Yüsra Geyik, 1990 yılında Samsun'da dünyaya geldi. İlkokula başlamasından 1 sene sonra ailesiyle İstanbul'a yerleşti. İlkokuldayken tiyatroya ilgi duydu ve bu alanda kendisini geliştirdi. Ekranlara Hayat Bilgisi ve Yabancı Damat dizilerinde aldığı küçük rollerle merhaba dedi. 2005 yılında Yumurcak TV'de sunuculuk yaptı.
Küçük yaşlarda tiyatro eğitimi alan genç oyuncu Yüsra Geyik, 14 yaşındayken oyunculuk ajansına kaydoldu. 2003-2006 yılları arasında Yabancı Damat dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, asıl tanınırlığını Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. Genç oyuncu, Hüsnü Çoban karakterinin kızı Zeliha (Zeliş) Çoban'ı oynuyor. 13 senedir Arka Sokaklar'ın kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, diziye başladığında ise 16 yaşındaydı.