Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten olay yaratan poz: Kalbim kilitlendi şu an...

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik'in Instagram paylaşımı çok konuşuldu. 29 yaşındaki Yüsra Geyik, hem güzelliği hem de oyunculuğu ile geniş bir hayran kitlesine sahip. Genç oyuncunun Instagram'da, "Açılın! Ben bağladıysam, ben çözerim." yorumuyla paylaştığı fotoğraf, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Yüsra Geyik'in herkesi kendisine hayran bırakan güzelliği karşısında memleketi de merak konusu oldu. İşte Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in çok konuşulan pozu ve memleketi...

02.10.2019 16:45 - Son Güncelleme: 02.10.2019 17:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





