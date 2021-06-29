Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik’ten bikini şov! Cesaretini konuşturdu sosyal medyayı yaktı kavurdu ne photoshop ne makyaj…

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikini şov! Ne photoshop ne makyaj… Arka Sokaklar'da canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, sezon finalinde uzun süredir rol aldığı dizinin kadrosundan ayrılmıştı. Geyik, diziden ayrılır ayrılmaz ise soluğu tatilde aldı. Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran oyuncu, sosyal medya hesabında tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Beyaz bikinisiyle objektif karşısına geçen Geyik, adeta sosyal medyayı yıktı geçti. Kısa sürede tüm ilgiyi üzerine toplayan oyuncuya takipçileri beğeni yağdırdı. İşte Yüsra Geyik'in o paylaşımı…

29.06.2021 21:59 - Son Güncelleme: 29.06.2021 21:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





