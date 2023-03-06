Alemin Kıralı'nın fırlama Oben’iydi büyüdü Neslihan Atagül oldu çıktı! İmaj değiştiren Birsu Demir'in son hali parmak ısırttı "Afet-i devran!"
Alemin Kıralı'nın fırlama Oben'iydi büyüdü Neslihan Atagül oldu çıktı! Birsu Demir'in son hali ortalığı yıktı geçti görenler, "Afet-i devran!" , "Neslihan Atagül mü o?" yorumları yaptı. Alemin Kıralı'nın fırlama Oben'inin son hali parmak ısırttı. Kadrosunda Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın gibi isimlerin rol aldığı Alemin Kıralı dizisinde hayat verdiği Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. İşte 1999 doğumlu Birsu Demir'in son hali...
06.03.2023 17:16 - Son Güncelleme: 06.03.2023 17:27
"AFET-İ DEVRAN!"
Alemin Kıralı'nın fırlama Oben'iydi büyüdü Neslihan Atagül oldu çıktı! İmaj değiştiren Birsu Demir'in son hali parmak ısırttı.