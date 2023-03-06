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Haberler Magazin Alemin Kıralı'nın fırlama Oben’iydi büyüdü Neslihan Atagül oldu çıktı! İmaj değiştiren Birsu Demir'in son hali parmak ısırttı "Afet-i devran!"

Alemin Kıralı'nın fırlama Oben’iydi büyüdü Neslihan Atagül oldu çıktı! İmaj değiştiren Birsu Demir'in son hali parmak ısırttı "Afet-i devran!"

Alemin Kıralı'nın fırlama Oben'iydi büyüdü Neslihan Atagül oldu çıktı! Birsu Demir'in son hali ortalığı yıktı geçti görenler, "Afet-i devran!" , "Neslihan Atagül mü o?" yorumları yaptı. Alemin Kıralı'nın fırlama Oben'inin son hali parmak ısırttı. Kadrosunda Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın gibi isimlerin rol aldığı Alemin Kıralı dizisinde hayat verdiği Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. İşte 1999 doğumlu Birsu Demir'in son hali...

06.03.2023 17:16 - Son Güncelleme: 06.03.2023 17:27
Alemin Kıralı’nın fırlama Oben’iydi büyüdü Neslihan Atagül oldu çıktı! İmaj değiştiren Birsu Demir’in son hali parmak ısırttı Afet-i devran!

"AFET-İ DEVRAN!"

Alemin Kıralı'nın fırlama Oben'iydi büyüdü Neslihan Atagül oldu çıktı! İmaj değiştiren Birsu Demir'in son hali parmak ısırttı.

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Alemin Kıralı’nın fırlama Oben’iydi büyüdü Neslihan Atagül oldu çıktı! İmaj değiştiren Birsu Demir’in son hali parmak ısırttı Afet-i devran!

2011-2013 yılları arasında ATV'de yayınlanan Alemin Kralı dizisinde; Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın, Metin Yıldız ve Zeynep Gülmez yer aldı.

Alemin Kıralı’nın fırlama Oben’iydi büyüdü Neslihan Atagül oldu çıktı! İmaj değiştiren Birsu Demir’in son hali parmak ısırttı Afet-i devran!

Dizi Şafak Sezer'in hayat verdiği Aslan Kral'ın yaşadıklarını konu edinirken, komik sahneleri ile dikkatleri üzerine çekti. Dizide Oben karakterine hayat veren Birsu Demir ise Aslan'ın istediklerini yapan sert bir kızı canlandırıyordu.

Alemin Kıralı’nın fırlama Oben’iydi büyüdü Neslihan Atagül oldu çıktı! İmaj değiştiren Birsu Demir’in son hali parmak ısırttı Afet-i devran!

14 Mayıs 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen aslen Trabzonlu olan Demir, Lise eğitimini Pera Güzel Sanatlar'da tamamladı. Üniversiteyi Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Birsu Demir, bugüne kadar birçok projede yer aldı.

Alemin Kıralı’nın fırlama Oben’iydi büyüdü Neslihan Atagül oldu çıktı! İmaj değiştiren Birsu Demir’in son hali parmak ısırttı Afet-i devran!

Büyük Buluşma, Beşinci Boyut, Bir Demet Tiyatro, Genco, Kara Yılan, Alemin Kıralı, Şefkat Tepe, Otel Divane ve Son Çıkış gibi projelerde yer alan oyuncu, uzun süredir ekranlarda yok.

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