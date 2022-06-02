Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik bikinisiyle öyle bir poz verdi ki akılları aldı! Yüsra Geyik eski halinden eser kalmadı
Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu'nun başrolünde yer aldığı Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban (Zeliş) karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Ünlü oyuncu bikinili fotoğrafıyla yazın gelişini kutladı. İşte Yüsra Geyik'in olay yaratan o paylaşımı.
02.06.2022 09:12 - Son Güncelleme: 02.06.2022 09:12
Arka Sokaklar'da Özgür Ozan'ın canlandırdığı Hüsnü Çoban karakterinin kızı Zeliş'i canlandıran ve bu rolle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, geçen sezon yapıma veda etmişti.
Ardından Camdaki Kız'da rol alan Yüsra Geyik, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.
Bu karakteri uzun ömürlü olmayan Yüsra Geyik, şu sıralar yer aldığı dizilerle değil sosyal medya pozlarıyla gündem oluyor.
Cesur kareleriyle adından söz ettiren Yüsra Geyik için, sosyal medya üzerinden dikkati çeken yorumlar yapılıyor. Bazı hayranları Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeliş karakterine gönderme yaparak, yaşadığı değişimi vurguluyor.