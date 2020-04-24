Arka Sokaklar'ın yıldızıydı... Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel ikizlerinin yüzünü ilk kez gösterdi!
Arka Sokaklar dizisi ile tanıdığımız Ozan Çobanoğlu ile bir dönem Türkiye'nin lezzetlerini tanıtan bir program ile adından söz ettiren Ezgi Sertel ile 2016 yılında dünyaevine girmiş, çift geçtiğimiz ocak ayında da ikizleri Mert ve Tibet'i kucağına almıştı. Arka Sokaklar'ın yıldızı Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel, ikizleri 3 aylık oldu. Sertel, çocuklarının yüzünü ilk kez 23 Nisan'da gösterdi. İşte set arkadaşlığı aşka dönüşen ve 2018 yılında evlenen sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel ile Ozan Çobanoğlu'nun ikizleri ve ikiz bebekleri olan ünlü isimler...
Sertel, çocuklarının yüzünü gösterdiği fotoğrafların altına şu notu düştü:
"Bu sene çocuklarımın ilk 23 Nisan Bayramı.. Tabii şuan hiçbir şey anlamasalar da her yıl coşkuyla kutlayacakları M. Kemal Atatürk'ü her daim minnetle anacakları güzel bir bayram günü olacak.. 100.yılında Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum "