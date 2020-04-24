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Arka Sokaklar'ın yıldızıydı... Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel ikizlerinin yüzünü ilk kez gösterdi!

Arka Sokaklar dizisi ile tanıdığımız Ozan Çobanoğlu ile bir dönem Türkiye'nin lezzetlerini tanıtan bir program ile adından söz ettiren Ezgi Sertel ile 2016 yılında dünyaevine girmiş, çift geçtiğimiz ocak ayında da ikizleri Mert ve Tibet'i kucağına almıştı. Arka Sokaklar'ın yıldızı Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel, ikizleri 3 aylık oldu. Sertel, çocuklarının yüzünü ilk kez 23 Nisan'da gösterdi. İşte set arkadaşlığı aşka dönüşen ve 2018 yılında evlenen sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel ile Ozan Çobanoğlu'nun ikizleri ve ikiz bebekleri olan ünlü isimler...

24.04.2020 12:08 - Son Güncelleme: 24.04.2020 12:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





