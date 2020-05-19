RAMAZAN İMSAKİYE
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Orhan Gencebay'ın 'Bir Teselli Ver' filminde şoke eden hata! Bunca yıldır kimse fark etmemiş! Pes dedirtti

Yeşilçam filmleri bizler için hala vazgeçilmez. Özellikle oturup izlemiyoruz belki ama, televizyon ekranlarında denk geldiğimizde izlemekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Şuan bayıla bayıla izlediğimiz Yeşilçam filmleri o dönem büyük maddi zorluklarla çekildi. Ve bu maddi zorluklar bir takım hataların düzeltilememesine ve bu şekilde yayınlanmalarına neden oldu. Yeşilçam filmlerinde fark edilen hatalar dahi yüzlerimizi güldürmeye yeter. İşte Yeşilçam filmlerinden çekim hataları. Bir Teselli Ver, Ömer Lütfi Akad'ın 1971'de çektiği 35mm sinema filmidir. Filmin başrol oyuncusu Orhan Gencebay'dır. Akad bu filminde gecekondulaşmaya değinmiştir.


19.05.2020 01:28 - Son Güncelleme: 19.05.2020 01:28
Orhan Gencebay'ın 'Bir Teselli Ver' filminde şoke eden hata! Bunca yıldır kimse fark etmemiş! Pes dedirtti

Pes dedirtti! Kimse uyanmamış! Orhan Gencebay'ın 'Bir Teselli Ver' filminde şoke eden hata! Yeşilçam filmleri bizler için hala vazgeçilmez. Özellikle oturup izlemiyoruz belki ama, televizyon ekranlarında denk geldiğimizde izlemekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Şuan bayıla bayıla izlediğimiz Yeşilçam filmleri o dönem büyük maddi zorluklarla çekildi. Ve bu maddi zorluklar bir takım hataların düzeltilememesine ve bu şekilde yayınlanmalarına neden oldu. Yeşilçam filmlerinde fark edilen hatalar dahi yüzlerimizi güldürmeye yeter. İşte Yeşilçam filmlerinden çekim hataları.

YEŞİLÇAM FİLMLERİNDEN BİRBİRİNDEN İLGİNÇ FİLM HATALARI

"Gerzek Şaban" filminde Kemal Sunal'ın ikizini oynayan dublörün bıyıkları görünüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Orhan Gencebay'ın 'Bir Teselli Ver' filminde şoke eden hata! Bunca yıldır kimse fark etmemiş! Pes dedirtti
Orhan Gencebay'ın 'Bir Teselli Ver' filminde şoke eden hata! Bunca yıldır kimse fark etmemiş! Pes dedirtti

"Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri"nde arkada bir otomobil görünüyor.

Orhan Gencebay'ın 'Bir Teselli Ver' filminde şoke eden hata! Bunca yıldır kimse fark etmemiş! Pes dedirtti

"Şerefimle Yaşarım" filminde Ayhan Işık bir arabayı patlatırken oyuncak araba kullanıldığı belli oluyor.

Orhan Gencebay'ın 'Bir Teselli Ver' filminde şoke eden hata! Bunca yıldır kimse fark etmemiş! Pes dedirtti

"Bebek Gibi Maşallah" filminde Nihat Ziyalan bir ara yönetmene bakıyor.

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