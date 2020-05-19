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Orhan Gencebay'ın 'Bir Teselli Ver' filminde şoke eden hata! Bunca yıldır kimse fark etmemiş! Pes dedirtti

Yeşilçam filmleri bizler için hala vazgeçilmez. Özellikle oturup izlemiyoruz belki ama, televizyon ekranlarında denk geldiğimizde izlemekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Şuan bayıla bayıla izlediğimiz Yeşilçam filmleri o dönem büyük maddi zorluklarla çekildi. Ve bu maddi zorluklar bir takım hataların düzeltilememesine ve bu şekilde yayınlanmalarına neden oldu. Yeşilçam filmlerinde fark edilen hatalar dahi yüzlerimizi güldürmeye yeter. İşte Yeşilçam filmlerinden çekim hataları. Bir Teselli Ver, Ömer Lütfi Akad'ın 1971'de çektiği 35mm sinema filmidir. Filmin başrol oyuncusu Orhan Gencebay'dır. Akad bu filminde gecekondulaşmaya değinmiştir.





19.05.2020 01:28 - Son Güncelleme: 19.05.2020 01:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





