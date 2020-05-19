Kırgın Çiçekler'in Songül'üydü... Gökçe Akyıldız'ın oğlu Ömer tatlılığıyla herkesi mest etti
Gökçe Akyıldız 2017 yılında Mustafa Özyurt ile evlenmiş ve Kırgın Çiçekler dizisinden ayrıldıktan sonra 2018 yılı mart ayında bir erkek bebek dünyaya getirmişti. Dizideki Songül karakteri ile hafızalara kazınan Gökçe Akyıldız'ın oğlu Ömer şimdi 2 yaşında. Gökçe Akyıldız, 30 Ekim 1992 yılında Sinop Ayancık'ta dünyaya gelmiştir. Oyunculuk hayatına 2002 yapımı olan Sırlar Dünyası/Sır Kapısı ile adım attı. ... 2017 yılında Mustafa Özyurt ile evlenen Gökçe Akyıldız'ın bu evlilikten bir erkek çocuğu bulunmaktadır. Gökçe Akyıldız, 1.64 metre boyunda, 51 kilo ve Akrep burcudur.
Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Songül karakteri ile hafızalara kazınan 27 yaşındaki Gökçe Akyıldız, 2017 yılında Mustafa Özyurt ile evlenmişti. Yıldız 2018 yılı mart ayında bir erkek bebek dünyaya getirmişti. Şimdi 2 yaşında olan oğlu Ömer ile bir magazin dergisine poz verdi. Son olarak Ekim ayında ticarete atılan ve Beşiktaş'ta el yapımı çikolata dükkanı açan oyuncu Gökçe Akyıldız'ın oğlu Ömer'i görmeye hazır mısınız? İşte tatlılığıyla herkesi mest eden hatta ve hatta annesinden bile daha ünlü olma yolunda ilerleyen Gökçe Akyıldız'ın oğlu...
SEDA YILDIZ'IN OĞLU VE KIZI
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