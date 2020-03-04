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Survivor'da aşk bombası! Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan ile Nisa sevgili mi?

Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla karşımıza çıkan Survivor 2020 yarışmacılarıyla adından söz ettiriyor. Özellikle Gönüllüler Takımının önlenemez yükselişi ve sürekli oyun kazanmasının ardından tüm gözler onlara çevirildi. Survivor'ın dün akşam yayınlanan son bölümünde izleyicinin gözünden bir detay kaçmadı. O da Emrah'ın oğlu Tayfun ile Nisa Bölükbaşı'nın yakınlaşması. Yaşananların ardından Survivor Nisa ve Tayfun sevgili mi, aşk mı yaşıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte detaylar...

04.03.2020 09:37 - Son Güncelleme: 04.03.2020 09:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





