Survivor'da aşk bombası! Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan ile Nisa sevgili mi?
Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla karşımıza çıkan Survivor 2020 yarışmacılarıyla adından söz ettiriyor. Özellikle Gönüllüler Takımının önlenemez yükselişi ve sürekli oyun kazanmasının ardından tüm gözler onlara çevirildi. Survivor'ın dün akşam yayınlanan son bölümünde izleyicinin gözünden bir detay kaçmadı. O da Emrah'ın oğlu Tayfun ile Nisa Bölükbaşı'nın yakınlaşması. Yaşananların ardından Survivor Nisa ve Tayfun sevgili mi, aşk mı yaşıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte detaylar...
NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?
Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. daha 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, tekli ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi.