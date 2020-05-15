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Arka Sokaklar'ın yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşi ve Uğur Pektaş'ın baldızı Meltem ortaya çıktı

Arka Sokaklar dizisiyle tanıdığımız ardından daha sessiz bir hayatı tercih eden Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem'i görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Gamze Özçelik olmak üzere ünlülerin kardeşleri. Ünlü çift sık sık gündeme gelince haklarında her detay merak ediliyor. Uğur Pektaş'ın baldızı Meltem de bunlardan biri. İşte başta Gamze Özçelik olmak üzere ünlülerin kardeşleri. Uzun süre önce oyunculuk kariyerini bırakarak hayatına farklı bir yön veren Gamze Özçelik şimdilerde 'Umuda Koşanlar' derneğinin başkanlığını yapıyor. Yardım faaliyetleriyle gündeme gelen ve bu anlamda takipçilerinden takdir toplayan Gamze Özçelik'in sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyor. Her paylaşımı binlerce beğeni alan Gamze Özçelik'in kardeşi de kendisiyle aynı yolda ilerliyor.

15.05.2020 00:54 - Son Güncelleme: 15.05.2020 00:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





