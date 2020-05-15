Arka Sokaklar'ın yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşi ve Uğur Pektaş'ın baldızı Meltem ortaya çıktı
Arka Sokaklar dizisiyle tanıdığımız ardından daha sessiz bir hayatı tercih eden Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem'i görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Gamze Özçelik olmak üzere ünlülerin kardeşleri. Ünlü çift sık sık gündeme gelince haklarında her detay merak ediliyor. Uğur Pektaş'ın baldızı Meltem de bunlardan biri. İşte başta Gamze Özçelik olmak üzere ünlülerin kardeşleri. Uzun süre önce oyunculuk kariyerini bırakarak hayatına farklı bir yön veren Gamze Özçelik şimdilerde 'Umuda Koşanlar' derneğinin başkanlığını yapıyor. Yardım faaliyetleriyle gündeme gelen ve bu anlamda takipçilerinden takdir toplayan Gamze Özçelik'in sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyor. Her paylaşımı binlerce beğeni alan Gamze Özçelik'in kardeşi de kendisiyle aynı yolda ilerliyor.
Önce model olarak hayatımıza giren Gamze Özçelik ardından Arka Sokaklar dizisinde Zeynep karakterini canlandırmış ve kariyer basamaklarını birer ikişer çıkmaya başlamıştı. Arka Sokaklar dizisinde di şimdilerde ikinci kez Survivor sakatlığı nedeniyle diskalifiye şoku yaşayan Uğur Pektaş ile tanışmış ve hayatını birleştirmişti. Daha sonra Gamze Özçelik ekranlardan elini eteğini çekti. Takiben tesettüre girdi ve kendini hayır işlerine adadı. Ardından tek çocuğunun babası Uğur Pektaş ile yeniden evlendi. Öte yandan Uğur Pektaş da yine sessiz sakin bir hayatı seçti. Daha önce yeniden birleşen çift geçtiğimiz günlerde oğulları Murathan hakındaki haberle şaşırtmış, Gamze Özçelik, Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan'ı görmemesi için mahkeme kararı aldırmıştı.