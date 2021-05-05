Demet Şener'den eski eşi Cenk Küpeli hakkında bomba çıkış! 'Ağlaya ağlaya ayrıldık' demişti...
Demet Şener'den eski eşi Cenk Küpeli hakkında bomba çıkış! Barıştılar mı? 19 aylık evliliklerini geçtiğimiz ocak ayında sonlandıran Demet Şener ve Cenk Küpeli yollarını dostça ayırmıştı. Geçtiğimiz günlerde 1 hafta içinde iki kez Demet Şener'in ofisine giden Cenk Küpeli, kafalarda soru işareti bırakmış ve yeniden barışma iddialarıyla gündeme gelmişti. Yaklaşık üç saat ofiste kaldıktan sonra çıkışta kendisine yöneltilen sorular karşısında sessiz kalmayı tercih eden Cenk Küpeli hakkında Demet Şener bakın neler söyledi...
BARIŞTILAR MI?
Demet Şener'den eski eşi Cenk Küpeli hakkında bomba çıkış! İbrahim Kutluay ile 11 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde sonlandırdıktan kısa bir süre sonra Cenk Küpeli ile dünyaevine giren ünlü manken Demet Şener, 2. evliliiğini geçtiğimiz aylarda sonlandırdı. 1.5 yıllık evliliğin bitmesinin ardından geçtiğimiz günlerde bomba bir gelişme yaşandı.
AŞK MI İŞ Mİ?
Geçtiğimiz hafta Şener'in Nişantaşı'nda bulunan ofisine gelen Küpeli, çıkışta kameralara takıldı. Cenk Küpeli, yaklaşık üç saat ofiste kaldıktan sonra çıkışta kendisine yöneltilen sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti. "Demet Hanım'la yeniden mi barıştınız? Yoksa iş ortaklığımız devam mı ediyor?" sorularını duymazlıktan gelen Küpeli, hızlı adımlarla otoparkta bulunan aracını aldıktan sonra evinin yolunu tuttu.