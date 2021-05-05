Demet Şener'den eski eşi Cenk Küpeli hakkında bomba çıkış! 'Ağlaya ağlaya ayrıldık' demişti...

GÖRÜŞME VAR EVLİLİK YOK!

Demet Şener, Cenk Küpeli ile barışma iddialarına, "Evet, görüşüyoruz ama tekrar evlenmek gibi bir planımız yok. Belki tekrar bir araya gelebiliriz ama şu an o bile söz konusu değil" dedi.