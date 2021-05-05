RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Demet Şener'den eski eşi Cenk Küpeli hakkında bomba çıkış! 'Ağlaya ağlaya ayrıldık' demişti...

Demet Şener'den eski eşi Cenk Küpeli hakkında bomba çıkış! Barıştılar mı? 19 aylık evliliklerini geçtiğimiz ocak ayında sonlandıran Demet Şener ve Cenk Küpeli yollarını dostça ayırmıştı. Geçtiğimiz günlerde 1 hafta içinde iki kez Demet Şener'in ofisine giden Cenk Küpeli, kafalarda soru işareti bırakmış ve yeniden barışma iddialarıyla gündeme gelmişti. Yaklaşık üç saat ofiste kaldıktan sonra çıkışta kendisine yöneltilen sorular karşısında sessiz kalmayı tercih eden Cenk Küpeli hakkında Demet Şener bakın neler söyledi...

05.05.2021 10:17 - Son Güncelleme: 05.05.2021 10:17
Demet Şener'den eski eşi Cenk Küpeli hakkında bomba çıkış! 'Ağlaya ağlaya ayrıldık' demişti...

BARIŞTILAR MI?

Demet Şener'den eski eşi Cenk Küpeli hakkında bomba çıkış! İbrahim Kutluay ile 11 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde sonlandırdıktan kısa bir süre sonra Cenk Küpeli ile dünyaevine giren ünlü manken Demet Şener, 2. evliliiğini geçtiğimiz aylarda sonlandırdı. 1.5 yıllık evliliğin bitmesinin ardından geçtiğimiz günlerde bomba bir gelişme yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Şener'den eski eşi Cenk Küpeli hakkında bomba çıkış! 'Ağlaya ağlaya ayrıldık' demişti...

Sürpriz bir şekilde boşanan Demet Şener-Cenk Küpeli'nin yeniden barıştığı iddia edildi. Küpeli'nin bir hafa içinde iki kez eski eşi Şener'in Nişantaşı'nda bulunan ofisine gelmesi kafalarda soru işareti bıraktı.

Demet Şener'den eski eşi Cenk Küpeli hakkında bomba çıkış! 'Ağlaya ağlaya ayrıldık' demişti...

AŞK MI İŞ Mİ?

Geçtiğimiz hafta Şener'in Nişantaşı'nda bulunan ofisine gelen Küpeli, çıkışta kameralara takıldı. Cenk Küpeli, yaklaşık üç saat ofiste kaldıktan sonra çıkışta kendisine yöneltilen sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti. "Demet Hanım'la yeniden mi barıştınız? Yoksa iş ortaklığımız devam mı ediyor?" sorularını duymazlıktan gelen Küpeli, hızlı adımlarla otoparkta bulunan aracını aldıktan sonra evinin yolunu tuttu.

Demet Şener'den eski eşi Cenk Küpeli hakkında bomba çıkış! 'Ağlaya ağlaya ayrıldık' demişti...

GÖRÜŞME VAR EVLİLİK YOK!

Demet Şener, Cenk Küpeli ile barışma iddialarına, "Evet, görüşüyoruz ama tekrar evlenmek gibi bir planımız yok. Belki tekrar bir araya gelebiliriz ama şu an o bile söz konusu değil" dedi.

Demet Şener'den eski eşi Cenk Küpeli hakkında bomba çıkış! 'Ağlaya ağlaya ayrıldık' demişti...

İbrahim Kutluay'la 11 yıllık evliliğini noktalayan Demet Şener, boşanmasından kısa süre sonra Cenk Küpeli ile evlenmişti. Demet Şener-Cenk Küpeli çifti, Ocak 2021'de Bakırköy 12. Aile Mahkeme'sinde boşandı.