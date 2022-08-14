Arka Sokaklar'ın Suat'ı Figen Evren kardeşiyle meğer aynı dizide rol almış! Bir gün önce hayatını kaybeden o oyuncunun ablası çıktı
Arka Sokaklar'ın Suat'ı Figen Evren'in kardeşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar... Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, misafir olarak gittiği evin 3'ncü katından düşerek hayatını kaybetti. Gizemli ölümün nedeni araştırılırken ortaya çıkan bir gerçek herkesi şaşırttı. Birçok projede yer alan ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in Figen Evren'in kardeş olduğunu öğrenenler şaştı kaldı. Figen Evren de kardeşi gibi Arka Sokaklar dizisinde rol almıştı...
14.08.2022 10:37 - Son Güncelleme: 14.08.2022 10:49
Arka Sokaklar'ın Suat'ı Figen Evren kardeşiyle meğer aynı dizide rol almış! Figen Evren bir gün önce hayatını kaybeden o oyuncunun ablası çıktı...
Pek çok yapımda yer alan ve son olarak da Masumlar Apartmanı'nda yer alan Süreyya Gürsel Evren'in ani ölümü herkesi şoke etti. 3. kattan düştüğü iddia edilen Evren'in ölümüyle ilgili pek çok detay merak ediliyor.
Süreyya Gürsel Evren hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, ünlü oyuncunun Arka Sokaklar dizisinin Suat'ı Figen Evren olduğu gerçeğini öğrenince şaşkına döndü.