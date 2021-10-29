Arka Sokaklar’ın Rıza Soylu’su Zafer Ergin’in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer Cennet Mahallesi’nin yıldız ismiyle...
Arka Sokaklar'ın Rıza Soylu'su Zafer Ergin'in eski eşi bakın kim çıktı! Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba karakterine can veren ünlü oyuncu Zafer Ergin'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Meslektaşı Binnaz Ergin ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle eski eşi merak konusu oldu. Ergin'in bir dönem Cennet Mahallesi'nin yıldız ismiyle evli olduğunu öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Zafer Ergin'in kendisi gibi oyuncu olan eski eşi...
29.10.2021 20:42
- Son Güncelleme: 29.10.2021 20:42
Usta oyuncu Zafer Ergin'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Arka Sokaklar dizisinde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Ergin'in özellikle aşk hayatı merak edildi.
Meslektaşı Binnaz Ergin ile mutlu bir evlilik sürdüren Ergin'in bir dönem Cennet Mahallesi'nin yıldız ismiyle evli olduğunu öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.